Stampa e scansiona foto, ma invia anche Fax: la Epson Photo XP-970 ORA a soli 219 euro!

Epson photo xp-970 è una straordinaria stampante fotografica 3-in-1, poiché, oltre a stampare immagini in formato A3, scansiona foto e invia Fax. E’ dotata di wi-fi ed ethernet, stampa facile da mobile, doppio vassoio, compatta e versatile. Oggi la prendi scontata del 12%, quindi la paghi solo 219,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Stampante Epson photo xp-970: le caratteristiche

Compatta 3-in-1: stampa formato A3, scansione, fax; si inserisce ottimamente nell’ambiente domestico grazie al suo design compatto ed elegante; scansiona e copia fino al formato A4. Inchiostri Claria Photo HD: stampa fotografie professionali con gli inchiostri Claria Photo HD set a 6 colori; le fotografie si conservano a lungo.

Soluzioni di stampa flessibili: invia i documenti da stampare tramite smartphone e tablet con l’app Epson iPrint; inoltre con l’app Epson Creative Print puoi stampare fotografie. Facile da usare e versatile: puoi passare facilmente da un’attività di stampa all’altra grazie ai due vassoi a caricamento frontale e all’alimentatore posteriore. Stampa Diretta: stampa fotografie grazie all’ampio touchscreen da 10.9 cm; stampa su CD e DVD e sfrutta a tuo vantaggio la gamma di soluzioni di connettività tra cui Wi-Fi, Wi-Fi Direct ed Ethernet.

Epson photo xp-970 è una straordinaria stampante fotografica 3-in-1. Oggi la prendi scontata del 12%, quindi la paghi solo 219,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.