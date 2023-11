Stampa ogni cosa con STAMPANTE HP in offerta

Spesso e volentieri abbiamo la necessità di stampare foto, documenti e quant’altro: non sempre però abbiamo a disposizione una copisteria nelle immediate vicinanze presso cui recarci. Ecco dunque che Amazon, in occasione del Black Friday, ha ben pensato di proporti la stampante HP Laser Tank (modello 1604W) in offerta al sensazionale prezzo di soli 179 euro, con un ottimo sconto del 22% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla compagnia produttrice, in questo caso HP.

Stampante HP: le tue stampe in un attimo

Uno dei punti di forza alla base di questa meravigliosa stampante è sicuramente il toner originale HP già preinstallato al suo interno: grazie a questo potrai cominciare a stampare fin dal primo momento del suo utilizzo, senza necessariamente acquistare cartucce a parte.

Il tener poi presenta dei tempi di ricarica estremamente rapidi, risultando pronto in appena 15 secondi dalla stampa immediatamente precedente, riuscendo in questo caso a stampare anche un numero elevato di pagine nel giro di pochissimo tempo.

Hai una possibilità praticamente illimitata per le opzioni di stampa in base alle tue preferenze personali: puoi stampare solo fronte, fronte e retro, in bianco e nero o eventualmente a colori, con un vassoio di alimentazione da ben 150 fogli e una velocità di stampa che raggiunge addirittura i 22 ppm, nel caso dei fogli A4.

Per non parlare poi della connettività davvero strabiliante alla base di questa stampante: grazie alla tecnologia Wi-Fi Direct puoi infatti collegarla senza problemi a qualsiasi dispositivo dotato di connettività Wi-Fi, che sia il tuo smartphone, il tuo tablet o il tuo notebook portatile.

Grazie al servizio di sicurezza HP Wolf Essential, poi, i tuoi dati saranno completamente protetti e garantiti dalla privacy: questo è un dato assolutamente utile soprattutto se si tratta di documenti di lavoro, in quanto permette di prevenire alla radice eventuali attacchi di cybercrime o manomissione da persone esterne e malintenzionati.

In definitiva a poco più di 170 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori stampanti attualmente presenti sul mercato, dotata di un’enorme comodità d’uso e con la quale potrai stampare in tutta tranquillità centinaia e centinaia di pagine in qualsiasi formato che preferisci: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ci sentiamo di consigliarti la stampante HP in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta appositamente realizzata per il Black Friday e le unità disponibili potrebbero presto terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.