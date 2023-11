Stampante A3 Multifunzione HP: prezzo GHIOTTO!

Per professionisti e piccole imprese alla ricerca di una soluzione di stampa di alta qualità, la stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 7740 è una scelta imbattibile, soprattutto ora che Amazon la offre a un prezzo scontato di 260€, con un risparmio del 21%. Correte ad acquistarla!

La stampante perfetta per uffici e professionisti!

Questa stampante non è solo un ottimo device per stampare documenti: è una stazione completa che integra stampa, scansione, fotocopiatura e fax, adatta a soddisfare moltissime delle esigenze professionali. La sua capacità di gestire grandi formati fino ad A3 la rende ideale per chi deve produrre materiali di grande impatto visivo, come poster, grafici o brochure.

La connettività è un punto di forza della HP OfficeJet Pro 7740. Si tratta di un modello dotato di porta USB, Ethernet e Wi-Fi: offre diverse opzioni per collegarsi e stampare da diversi dispositivi, sia all’interno dell’ufficio che da remoto. Questa flessibilità la rende adatta a qualsiasi ambiente di lavoro moderno, dove la condivisione e l’accessibilità dei documenti sono indispensabili. Non manca la compatibilità con AirPrint e altri protocolli di stampa smart.

Un’altra caratteristica interessante è la stampa a colori con stampa fronte e retro automatica. Questo non solo migliora l’esperienza di stampa, ma aiuta anche a risparmiare carta e a ridurre i costi. Per velocizzare le attività di scansione e fotocopiatura, la stampante offre un caricatore di documenti con capacità di gestione fronte/retro manuale, ideale per documenti multipagina.

Il display touchscreen da circa 6 pollici semplifica l’utilizzo delle varie funzioni. Inoltre, la possibilità di usare l’applicazione HP Smart per gestire stampa, copia e scansione direttamente dallo smartphone è senza dubbio un plus da considerare prima dell’acquisto.

La HP OfficeJet Pro 7740 è inoltre dotata di un alimentatore automatico di documenti che supporta dal formato 10 x 15 cm fino all’A4 e di un doppio caricatore di carta con capacità fino a 250 fogli, che accoglie vari formati fino all’A3. Questa versatilità la rende adatta a un’ampia gamma di applicazioni di stampa e, ovviamente, ai contesti professionali.

HP OfficeJet Pro 7740 a soli 260€ su Amazon, grazie al ribasso del 21%, è una stampante imperdibile per chi cerca un modello multifunzione di alta qualità, capace di gestire una varietà di formati e dotata di connettività smart. È l’investimento perfetto per chi cerca efficienza, versatilità e qualità di stampa professionale.

