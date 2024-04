Stampante Epson: lo SCONTO di oggi è davvero FAVOLOSO

Oggi su Amazon hai la possibilità di portarti una favolosa stampante Epson a casa con uno sconto eccezionale. Ancora per pochissimo tempo, questa fantastica Workforce è disponibile sulla piattaforma di e-commerce con una detrazione del 36%, che sconta il prezzo finale a soli 78,99€. Approfitta subito dell’offerta, non te ne pentirai!

Stampante Epson: acquistala oggi con lo sconto super

Questa stampante si presenta con un design elegante e compatto dall’ingombro incredibilmente ridotto, adattandosi alla perfezione a qualsiasi ambiente della casa grazie anche alle sue forme eleganti e pulite. L’utilizzo è davvero semplice, con le attività che saranno velocizzate grazie alla stampa fronte/retro automatica, il vassoio della carta a caricamento frontale fino a 150 fogli e l’alimentatore automatico di documenti da ben 30 pagine per poter eseguire scansioni, copie e tanto altro. In più, anche la navigazione sarà semplice grazie al grande touch-screen LCD.

Con l’acquisto di Epson Workforce i consumi dell’inchiostro saranno ridotti al minimo grazie ai 3 mesi gratuiti di abbonamento a ReadyPrint Flex, un programma dove i nuovi clienti possono acquistare le cartucce usufruendo degli ottimi sconti del 70%. Inoltre, le stampe saranno sempre affidabili e nitide con un rivestimento minimo che ti farà risparmiare ulteriormente. Questa stampante offre diverse soluzioni di connettività, come Wi-Fi, Wi-Fi Direct, via cavo e altro. In più, con l’app Epson Smart Panel puoi stampare documenti in tutta semplicità tramite l’utilizzo dello smartphone.

Acquista subito questo super prodotto su Amazon grazie a un super sconto disponibile ancora per pochissimo tempo: con la detrazione del 36%, puoi accaparrarti la stampante Epson a soli 78,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.