Stampante Epson Multifunzione: il prezzo è crollato di un terzo, non hai più scuse!

La stampante Epson Workforce WF-2930DWF Multifunzione A4 a getto d’inchiostro è crollata di prezzo! No, non è uno scherzetto di Halloween, ma un simpatico dolcetto che ti proponiamo alla vigilia di Halloween. Parliamo di una stampante fronte retro, con scansione, fino al formato A4, con Fax e scanner. Oltre a un ottimo Display LCD 3.7cm. Puoi stampare da ogni dispositivo grazie al WiFi, ma prevede anche un cavo Ethernet. Può stampare anche su cloud! Oggi la paghi solo 69,90 euro, grazie allo sconto del 28%!

Stampante Epson Workforce WF-2930DWF: le caratteristiche

La stampante multifunzione inkjet compatta EPSON WorkForce WF-2930DWF è perfetta sia per l’ufficio che per la casa. Attività intensive come la copia, la scansione e l’invio di fax di più pagine risultano più semplici col suo alimentatore automatico di documenti (ADF). Puoi stampare ovunque ti trovi grazie a vari metodi di connessione, come Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Epson Connect e Apple AirPrint. Puoi comodamente guidare le impostazioni e gestire le stampe grazie all’ampio display LCD da 3,7 cm. L’alimentatore automatico di documenti ha una capacità fino a 30 pagine e permette di eseguire scansioni, copie e fax di più pagine.

Epson ti consente anche di risparmiare nel tempo, grazie al set di inchiostri a quattro colori 604 di Epson. Grazie alla combinazione tra inchiostri a colori a base acqua e nero a pigmenti, consente di ottenere stampe di qualità a costi inferiori utilizzando convenienti cartucce di inchiostro separate in formato standard e XL. Puoi stampare ovunque grazie al Wi-Fi Direct, quindi da portatili, smartphone, tablet, ecc. a distanza. Inoltre, con l’app Epson Smart Panel puoi controllare la stampante dal tuo dispositivo, stampare documenti, monitorare e risolvere i problemi di malfunzionamento. Tanti i formati possibili, elencati nella pagina di acquisto.

Insomma una stampante straordinaria. Che oggi la paghi solo 69,90 euro, grazie allo sconto del 28%!

