Stampante Epson Workforce: prezzo PAZZO su Amazon solo per OGGI!

La tua comodità e l’efficienza all’interno del tuo ufficio non deve essere mai un optional. Questo lo ha capito molto bene Epson, che lancia la sua stampante multifunzione Epson Workforce WF-2930DWF, un prodotto che non lascia mai nulla al caso. Oggi la puoi trovare su Amazon con un importante sconto del -28%, con un prezzo finale molto allettante di 69,99€!

Se il nostro lavoro richiede di stampare fogli ogni giorno, la stampante multifunzione di Epson fa al caso nostro. Può adattarsi facilmente a ogni tipologia di ambiente e questo grazie al suo design che si presenta compatto ed elegante ma che allo stesso tempo non rinuncia alla potenza che solo una stampante di buona qualità sa offrire.

Stampante Epson Workforce: oggi in sconto su Amazon a un prezzo davvero assurdo

Tutto ciò che ci occorre fare con una stampante possiamo farlo serenamente in modo estremamente intuitivo grazie a tutte le funzionalità che troviamo integrate. Inoltre, troviamo anche l’alimentatore automatico di documenti, che riesce a rendere le operazioni molto più veloci e assicurandoti full focus sulle tue attività prioritarie; dunque, dì addio alle perdite di tempo!

Spesso quando acquistiamo una stampante ci accolliamo anche tutte le spese di stampa, ma con questo gioiello non sarà così. Infatti, il set di inchiostri a quattro colori 604 riescono a offrire delle stampe di altissima qualità spendendo veramente poco. Quindi, indipendentemente dal tipo di stampa che stai andando a effettuare, saprai perfettamente che la spesa sarà minima e la resa sarà massima.

Addio ai cavi: con Epson Workforce potrai connetterti liberamente tramite WiFi in ogni punto della tua casa o del tuo ufficio. Potrai connetterti ancora più facilmente con WiFi Direct, Epson Connect e Apple Print. E non solo, perché tramite l’app Epson Smart Panel potrai controllare tutto ciò che passa sotto la tua stampante. Insomma, acquista subito questo straordinario prodotto di Epson che oggi troviamo in sconto su Amazon a un prezzo davvero assurdo: 69,99€ con uno sconto del 28%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.