Stampante fotografica Epson ad una cifra RIDICOLA: disponibili SOLO 4 pezzi

Hai sempre voluto scattare selfie e foto in tutti i posti che ami, mentre sei in vacanza? Beh, pensa oggi ti puoi prendere la stampante fotografica Epson a solamente 118,70€, invece di 162,66€. Corri immediatamente su Amazon, prima che possa davvero finire.

Un’occasione super, con tanto di mega sconto del 27%! Corri subito a prenderla.

Stampante fotografica Epson, Wi-Fi

Una stampante dal colore bianco, ideale per ogni tipo di momento. Pensa che potrà stampare ogni tipo di foto in qualsiasi momento e portarla sempre con te. Che aspetti ancora?

XP-55 è progettata per gli appassionati di fotografia che deiderano stampare foto di altissima qualità; grazie alle cartucce separate a 6 colori con inchiostri Epson Claria Photo HD, è possibile ottenere foto straordinarie in grado di durare fino a 300 anni se custodite in un album.

Le soluzioni Epson Connect comprendono Epson iPrint per la stampa wireless da smartphone e tablet, Epson Creative Print per stampare foto direttamente da Facebook ed Epson Email Print, che consente di stampare ovunque ti trovi inviando via e-mail foto e documenti direttamente alla stampante. Expression Photo XP-55 supporta anche AirPrint.

I due vassoi carta, uno per i documenti in formato A4 e l’altro per la carta fotografica, oltre all’alimentatore per i supporti speciali ad alto spessore, assicurano una stampa semplice e flessibile; e anche possibile stampare direttamente su CD/DVD stampabili; la stampa fronte/retro consente di risparmiare sui costi, riducendo al tempo stesso l’impatto sull’ambiente.

Una stampante perfetta come regalo di Natale, che ha mandato in tilt tutto Amazon in queste utlime ore. Oggi, la trovi con un mega sconto del 27%. Potrebbe anche finire nelle prossime ore. Corri adesso su Amazon, e prendila!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.