Stampante multifunzione Epson EcoTank: finalmente in offerta su Amazon (-20%)

Se state cercando una nuova stampante per la vostra casa o ufficio, con caratteristiche professionali, lunga durata dell’inchiostro e multifunzionale, ma che non costi esageratamente, abbiamo la soluzione giusta per voi. Epson da sempre costruisce dispositivi dedicati alla stampa, infatti questa azienda, ormai leader nel settore è sinonimo di affidabilità e qualità. Il suo modello EcoTank ET-2810, è in offerta su Amazon a soli 201,99 €, uno sconto del 20%. Fidatevi che questa stampante può letteralmente svoltare le vostre vite lavorative, non è economica, ma al prezzo che ha vi consente funzioni e affidabilità di stampanti ben più costose.

La stampante multifunzione con caratteristiche top, ma prezzo competitivo

Epson EcoTank E-2810 è la stampante definitiva per chi non vuole spendere cifre da capogiro, ma necessità di un dispositivo con caratteristiche professionali. Di seguito vi elenchiamo le sue caratteristiche, così potrete capire velocemente che a questo prezzo è super interessante:

Questa stampante è multifunzionale DIN A4, quindi stampa, copia e scansione;

Grazie a lei potrete ridurre i costi dell’inchiostro fino al 90%;

Stampa fino a 4.500 pagine in bianco e nero e fino a 7.500 pagine a colori, con un’unica ricarica di boccette di inchiostro;

App Epson Smart Panel che vi consente di configurare, controllare, stampare, scansionare e altro ancora, tutto direttamente dal vostro smartphone;

Opzioni di connessione: WLAN, Wi-Fi Direct e USB; Questa stampante è estremamente facile da collegare via wireless al vostro PC;

Ricarica estremamente facile con il design lock-and-key e i serbatoi d’inchiostro frontali;

Ovviamente noi vi stiamo consigliando questo acquisto, dopo che siamo stati noi i primi a provarla personalmente. L’abbiamo acquistata l’anno scorso per il nostro ufficio e dopo un anno vi possiamo dire che è estremamente facile da collegare via wireless ai PC, con altre stampanti siamo letteralmente impazziti. Inoltre ha un’autonomia infinita, noi ricarichiamo i serbatoii d’inchiostro solo una volta all’anno. Correte subito a comprare la Epson EcoTank E-2810 su Amazon a soli 201,99 €.

