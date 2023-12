Stampante multifunzione Epson: qualità a prezzo TOP!

Stai cercando una stampante multifunzione che sia affidabile, conveniente e semplice da usare? Ecco l’Epson EcoTank ET-2851: potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno! Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 25%, questa stampante 3-in-1 è in vendita al prezzo di 269,99€. Approfitta subito dello sconto!

Ecco la multifunzione perfetta per ufficio e casa!

La Epson EcoTank ET-2851 non è solo una stampante, ma un vero e proprio alleato per il lavoro da casa o in ufficio. Questo device permette di stampare, copiare e scansione documenti. Con un vassoio posteriore capace di contenere fino a 100 fogli e la funzionalità di stampa fronte/retro, questa stampante è ideale per gestire tutte le attività lavorative e non quotidiane. Il display LCD a colori da 3,7 cm rende il controllo delle funzioni un gioco da ragazzi: tramite il display, avrete a disposizione tutte le varie regolazioni per questo device.

Uno dei maggiori vantaggi della EcoTank ET-2851 è la completezza. Grazie alla connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct, integrarla nella rete domestica è un processo semplice. Inoltre, con l’app Epson Smart Panel, puoi stampare, acquisire e svolgere molte altre operazioni direttamente dal tuo smartphone o tablet.

La particolarità del prodotto è la gestione dell’inchiostro. A differenza di altri modelli, su questa multifunzione si ricarica l’inchiostro esclusivamente attraverso i flaconi Epson. Con i flaconi di inchiostro inclusi, si possono stampare fino a 4.500 pagine in bianco e nero e 7.500 a colori, corrispondenti all’equivalente di ben 72 cartucce di inchiostro. Questo si traduce in un risparmio fino al 90% sui costi di stampa.

In conclusione, se si è in cerca una stampante multifunzione economica e facile da usare, l’Epson EcoTank ET-2851 è una scelta eccellente. Approfitta dello sconto del 25% su Amazon e acquistala ora a 269,99€! Comprala subito e non farti scappare questa incredibile offerta!

