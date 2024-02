Stampante multifunzione HP ad una MISERIA su Amazon: POCHI pezzi rimasti

Da tempo cercavi una stampante davvero super con cui stampare documenti e tutto ciò di cui hai bisogno? Beh, pensa che oggi ti porti a casa la stampante HP, a soli 73,90€, invece di 119,90€. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi e possa finire.

Una promo a cui nessuno ha resistito, oggi, ti porti a casa questa stampante shock con tanto di sconto pazzo del 38%. Non ti resta che correre su Amazon, ed aggiungerla al carrello. Così, al checkout la troverai già scontata automaticamente dal sito.

Stampante HP Multifunzione a Getto d’Inchiostro A4

Una stampante davvero incredibile, che potrà stampare ogni tipo di documento o foto in qualsiasi momento senza problemi. Una stampante super professionale e dal colore bianco.

Stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori, fronte e retro automatico, possibilità di stampa anche senza bordi. Inoltre, è possibile stampare da pc, smartphone e tablet con l’app HP Smart che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria; Cavo USB non incluso. Fino a 20 ppm in bianco/nero, 17 ppm a colori, a getto d’inchiostro, con risoluzione fino a 300 x 300 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m², buste, carta fotografica. Per funzionare richiede un account HP, una connessione Internet continua e l’uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la vita della stampante.

Oggi, la trovi con un mega sconto del 38%. Non ti resta che aggiungerla al carrello, non aspettare tutto questo tempo. Potrebbe terminare oggi, quindi corri adesso su Amazon, e prendila subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.