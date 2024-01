Stampante multifunzione HP DeksJet 2720 a soli 49,90€ su Amazon (VA A RUBA)

La stampante multifunzione HP DeskJet 2720e è di nuovo in offerta su Amazon, dove è in vendita a 49,90 euro anziché 64,90 euro (prezzo consigliato), per effetto del 23% di sconto. Il modello a questo prezzo è quello più raffinato in Grigio cemento, volendo però è disponibile quello color Bianco a 47,90 euro. Ecco il link all’offerta.

Stampa fronte e retro a colori, connettività Wi-Fi e scanner integrato: questi i principali punti di forza della HP DeskJet 2720e, una delle migliori stampanti multifunzione per rapporto qualità-prezzo. D’altronde lo testimoniando le oltre 4.000 vendite su Amazon soltanto lo scorso mese, trasformandola di fatto in un best seller assoluto.

Stampante multifunzione HP DeskJet 2720e in sconto del 23% su Amazon

Il modello DeskJet 2720e di HP è una stampante 3 in 1, facile da usare e dalle dimensioni estremamente compatte. Tutte qualità che la rendono l’acquisto ideale per qualsiasi famiglia e per tutte quelle persone che intendono sostituire la loro vecchia stampante con una nuova.

Uno dei suoi fiori all’occhiello è la connettività Wi-Fi, grazie alla quale è possibile stampare senza fili anche da smartphone e tablet. La connessione tra i due dispositivi (stampante e computer/device mobili) avviene tramite Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct e AirPrint.

In più rientra nel programma HP+, ed ecco perché incluso nel prezzo c’è anche l’abbonamento di 6 mesi di Instant INK incluso, con consegna delle cartucce a domicilio prima che queste finiscano. Riguardo a ciò, la stampante è compatibile con le cartucce originali HP 305 e HP 305XL (Nero, Tricomia).

HP DeskJet 2720e è in offerta a soli 49,90 euro su amazon.it. Gli utenti abbonati a Prime beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

