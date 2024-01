Stampante portatile termica in OFFERTA a soli 179 euro! Non necessita di inchiostro

Phomemo ha ideato questa stampante portatile M08F, Bluetooth A4, supporta 210 x 297 mm, carta termica A4, da viaggio senza fili, compatibile con Android e iOS per viaggiare e laptop. Lo sconto è del 21%, quindi la paghi solo 179,99 euro!

Phomemo stampante portatile termica: le caratteristiche

Stampa con dispositivi mobili: stampa facilmente dal tuo iPhone, iPad o Android con l’app Phomemo Ideale per stampare file PDF, documenti di prova, pagine web, contratti, foto, immagini, ecc. Un ottimo aiuto per lo studio e il lavoro d’ufficio. Design compatto e salvaspazio: stampante portatile con un peso di soli 1,5 libbre e uno spessore di soli 1,5 pollici, che si adatta in tasca o in valigetta per essere facilmente trasportata ed è sorprendentemente leggera per lunghi tempi di spostamento.

Stampa inclusa: la stampante da viaggio Phomemo M08F adotta una testina di stampa di alta qualità e una tecnologia di stampa termica che non richiede più inchiostro o toner, e il nastro è più ecologico e facile da stampare ovunque ne abbiate bisogno. (Si consiglia di cercare “carta termica Phomemo A4” e aggiungerla al carrello per poter stampare meglio con il materiale di consumo originale). Alta compatibilità: stampa PDF, Word, immagini, Web dal telefono – quando e dovunque. È inoltre possibile utilizzare un cavo USB per la stampa del computer (per la stampa del PC, è necessario scaricare il driver: m08f.phomemo.com).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.