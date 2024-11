Stampante Wireless Multifunzione 4-in-1 Canon a quasi metà prezzo (-41%)

Il tuo setup di lavoro sarà più efficiente che mai con questo dispositivo all’avanguardia in grado di ottimizzare qualsiasi operazione. Si tratta della Stampante Wireless Multifunzione 4 in 1 Canon, oggi disponibile su Amazon a soli 49 euro con un maxi sconto del 41%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di questa promozione speciale, non capita tutti i giorni!

Stampante Wireless Multifunzione 4 in 1 Canon: tutte le funzionalità e le modalità di utilizzo

La Stampante Wireless Multifunzione 4 in 1 Canon è un dispositivo di ultima generazione che ottimizzerà come non mai la tua postazione di lavoro.

Una delle sue caratteristiche di spicco è sicuramente la sua modalità smart che permette di controllare tutte le funzioni del dispositivo tramite Wi-Fi e l’app di STAMPA Canon, l’app Apple AirPrint e l’app di stampa Android Mopri. In più, utilizzando Wireless Direct, è possibile stampare senza router per una maggiore produttività a casa e in ufficio.

Potrai anche semplificare la scansione e la stampa con Cloud Link tramite l’app Canon PRINT che permette di conservare i tuoi documenti nel cloud per una maggiore flessibilità e praticità, soprattutto se hai bisogno di averli sempre a portata di mano.

Anche la produttività è assicurata grazie alla funzionalità come la stampa automatica fronte-retro e un ADF da 20 fogli per la copia e la scansione di documenti a colori e in bianco e nero multipagina. Tra l’altro, il dispositivo stampa velocemente anche foto 4 x 6 senza bordi.

