Star Trek: Discovery 5 arriva in Italia, dove guardare tutti gli episodi in streaming

La quinta stagione di Star Trek: Discovery arriva in Italia. I primi episodi sono disponibili in streaming dallo scorso 4 aprile e la stagione si concluderà verso la fine del mese di maggio, con la diffusione del decimo episodio.

Per guardare in streaming la quinta stagione di Star Trek: Discovery è sufficiente affidarsi a Paramount Plus. La piattaforma di streaming metterà a disposizione degli utenti, in esclusiva, tutti gli episodi della serie.

Il modo più conveniente per accedere a Paramount Plus è la nuova offerta Sky che propone il bundle Sky TV, Sky Cinema, Paramount Plus e Netflix con un costo scontato di 19,90 euro al mese per 18 mesi. Per attivare l’offerta basta collegarsi al sito ufficiale di Sky tramite il box qui di sotto.

Star Trek: Discovery 5 è su Paramount Plus, come vedere la serie grazie a Sky

L’offerta Sky di oggi è l’occasione giusta per vedere Star Trek: Discovery su Paramount Plus. La promozione in questione ha un costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli di permanenza alla fine del periodo promozionale, ed include:

Sky TV

Sky Cinema

Paramount Plus

Netflix con piano Base senza pubblicità e possibilità di passare ai piani Standard oppure Premium pagando, rispettivamente, 4 euro oppure 8 euro in più al mese

La promozione di Sky è la più completa e conveniente per gli utenti alla ricerca di un’offerta ricca di contenuti di intrattenimento. Da notare che è disponibile anche Sky Go, per guardare i contenuti di Sky su smartphone, tablet e computer, e c’è la possibilità di arricchire l’abbonamento con altri pacchetti Sky. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di registrazione online. C’è tempo fino al 17 aprile per poter attivare questa promozione.

