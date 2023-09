La stazione di ricarica per Controller Xbox è in OFFERTA: basta comprare pile!

Stai cercando un modo affinché le batterie del controller del tuo XBOX non ti abbandonino più mentre stai giocando? Rovinandoti tutto il divertimento e quello dei tuoi amici che ti sono venuti a trovare a casa? Ecco la promozione che fa per te! Fosmon DUAL 2 MAX Stazione di Ricarica compatibile con i controller Xbox è in offerta con il 19% di sconto! La pagherai quindi solo 29,99 euro! Con due slot per controller e due batterie ricaricabili da 2.200 mAh, offre un tempo di gioco incredibile. Potrai dire basta a interruzioni improvvise del tuo meritato gaming! E’ compatibile con i nuovi controller Xbox Series X/S (versione 2020), Xbox One, One S, One X ed Elite.

Fosmon DUAL 2 MAX: le caratteristiche e l’offerta in corso

In realtà, il risparmio è duplice: con una capacità di 2.200mAh, le batterie NiMH forniscono da 40 a 45 ore di autonomia per ogni carica. Quindi non sarai più costretto a tenere in casa una scorta di batterie AA pronte per l’uso, che neanche Rambo con le sue munizioni. Le batterie della stazione di ricarica Fosmon DUAL 2 MAX sono CERTIFICATE SGS, soddisfacendo costantemente gli standard di sicurezza. E’ anche molto comodo da usare: basta posizionare il tuo controller sul dock e si allineerà facilmente con il connettore metallico, per iniziare così a caricarsi.

Inoltre, funge anche da comodo porta-controller, così potrai alloggiarli quando non giochi e ritrovarli facilmente ogni volta. Basta ricerche spasmodiche nel casino della tua stanzetta. I tuoi preziosi controller sono al sicuro: la stazione di ricarica Fosmon DUAL 2 MAX incorpora un processore di ricarica intelligente che fornisce protezione contro il surriscaldamento e i cortocircuiti. Il caricabatteria interrompe la carica automaticamente non appena le batterie sono completamente cariche. Inoltre, ci sono 2 indicatori LED che mostrano lo stato di carica per ogni posizione.

Insomma, tanti vantaggi per un dispositivo che oggi pagheresti solo 29,99 euro, grazie all’offerta scontata del 19%! Puoi scegliere tra il colore bianco e il colore nero. Ma devi affrettarti perché la promozione non dura ancora per molto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.