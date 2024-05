Stazione di ricarica MAGNETICA 3-in-1 a META' PREZZO con il COUPON Amazon

Finalmente potrai avere una postazione di lavoro ordinata e senza cavi ingombranti grazie alla Stazione di ricarica Magnetica 3 in 1 Eazpower. Oggi è disponibile su Amazon a soli 19 euro grazie ad un coupon di sconto del 50% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba!

Stazione di ricarica Magnetica 3 in 1 Eazpower: modalità di utilizzo

La Stazione di ricarica Magnetica 3 in 1 Eazpower può ricaricare iPhone, iWatch e AirPods contemporaneamente. La sua potenza è straordinaria: ricarica iPhone fino a 15 W, AirPods/AirPods Pro fino a 5 W e iWatch fino a 3,5 W.

È dotata di magneti di alta qualità che offrono una potenza di aspirazione eccezionale e mantengono il dispositivo sicuro nella posizione perfetta bloccandolo automaticamente per garantire una carica efficiente e stabile. Inoltre si ripiega in modo piccolo, compatto e facile da trasportare. Si può facilmente mettere in borsa e nello zaino per un maggiore comfort durante i viaggi e viaggi d’affari.

La sua compatibilità è elevatissima: questa stazione di ricarica magnetica 3 in 1 funziona con tutti i modelli di iPhone 12-15 Serie, Apple Watch Series 2, 3, 4, 5, SE, 6, 7, 8, 9, Ultra, Airpods 3/2/pro.

Inoltre dispone di quattro modalità di luce, alta luminosità, luminosità media, bassa luminosità, luce spenta, che può essere regolata semplicemente premendo un pulsante. Questo vuol dire che è possibile spegnere la spia durante il sonno per non disturbare il riposo notturno.

Oggi la Stazione di ricarica Magnetica 3 in 1 Eazpower è disponibile su Amazon a soli 19 euro grazie ad un coupon di sconto del 50% da applicare al momento dell’ordine. Ma fai in fretta, la promozione è limitatissima e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.