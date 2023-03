Stazione di ricarica per DualSense: completa la tua postazione PS5

I DualSense della tua PlayStation 5 sono sempre scarichi ogni volta che vuoi rilassarti con una partita? Con la Stazione di ricarica tutto questo sarà solo un lontano ricordo. Piccola, comoda e abbinata alla tua console è proprio un gioiellino.

La trovi adesso in offerta su Amazon all’incredibile prezzo di 19,49€ grazie a uno straordinario sconto del 35%, è un’offerta assolutamente fantastica quindi non lasciartela scappare e completa subito il tuo acquisto.

Se possiedi un abbonamento Amazon Prime la riceverai a casa con una spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

DualSense sempre carichi con la stazione di ricarica sulla tua scrivania

Ormai avrai perso il conto di tutte le volte che hai dovuto rinunciare a giocare in comodità perché avevi dimenticato di mettere i DualSense in carica a fine giornata. È una dei piccoli contro con cui dobbiamo fare l’abitudine se utilizziamo gamepad wireless. Da adesso però non sarà mai più un problema grazie alla Stazione di ricarica. Basterà appoggiarci sopra il controller a fine partita per metterlo in carica, in questo modo non solo terrai in ordine la tua postazione ma avrai sempre tutto carico e pronto per la prossima volta.

Con il suo design compatto e minimal questa stazione di ricarica è coordinata alla console senza sminuire la tua postazione gaming. Il suo punto forte è la possibilità di poter caricare contemporaneamente fino a due controller, basterà adagiarli nello scompartimento e il gioco è fatto.

I due LED ti indicheranno se la batteria è completamente carica se blu o ancora in caricamento se rossa.

Corri subito su Amazon e ordina il prima possibile la tua Stazione di ricarica per DualSense all’incredibile prezzo di soli 19,49€ grazie allo sconto del 35%.

Con Amazon Prime hai sempre a disposizione spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.