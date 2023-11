Mai più smartphone scarico, con questa Stazione di ricarica rapida in OFFERTA!

Stanco di smartphone che si scaricano sempre sul più bello? Magari nel cuore di una conversazione o quando mancava poco al gran finale della puntata che ti stava accanendo? KOVOL 65W GaN è una stazione di ricarica che ti risolverà questo problema! Infatti, oltre ad essere molto rapida nel ricaricare, è anche intelligente perché assegna il quantitativo di corrente in base al device che ricarichi. Così da evitare cortocircuiti interni. Puoi ricaricare fino a 2 device contemporaneamente, quindi puoi aiutare anche un amico o un collega. La paghi 23,64 euro grazie al coupon con sconto del 45% che otterrai applicando una semplice spunta.

Stazione di ricarica KOVOL 65W GaN: le caratteristiche

La Stazione di ricarica KOVOL 65W GaN offre una ricarica simultanea ad alta velocità: alimenta fino a 2 dispositivi contemporaneamente con uscite PD da 45W e 20W, niente più ansia da batteria scarica mentre maneggi il tuo laptop, telefono o tablet insieme. Uscita a piena potenza da 65W: potenzia il tuo MacBook Pro 14″ fino al 50% in soli 45 minuti utilizzando solo una singola porta PD, ricarica rapidamente iPhone 13 fino al 50% in 27 minuti. Per Galaxy e altro: compatibile con la ricarica PPS da 25W, è la scelta ideale per l’ultima serie Galaxy 22. Inoltre, può caricare rapidamente tutti i dispositivi abilitati USB-C e USB-A.

Design compatto 4 in 1: il caricabatterie USB C Kovol da 65W è poco ingombrante e si adatta facilmente a borse o bagagli, mentre la sua capacità di caricare 4 dispositivi alla volta rende l’alimentazione dell’intera scrivania un gioco da ragazzi. Tecnologia GaN III integrata per un’esperienza di ricarica sicura ed efficiente, oltre alle caratteristiche di sicurezza proprietarie di Kovol che forniscono protezione contro il surriscaldamento e garantiscono la massima tranquillità.

KOVOL 65W GaN è una stazione di ricarica la paghi 23,64 euro grazie al coupon con sconto del 45% che otterrai applicando una semplice spunta. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.