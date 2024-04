SteelSeries Arctis Nova Pro, cuffie super Premium con uno sconto mai visto!

SteelSeries Arctis Nova Pro sono cuffie da gaming wireless di fascia alta, un dispositivo super Premium, con caratteristiche di eccellenza a tutto tondo, sia a livello costruttivo che di qualità audio e funzionalità avanzate. Non sono semplicemente cuffie costose che suonano molto bene. Sono un concentrato di tecnologia elevatissimo fatto apposta per i giocatori più esigenti e appassionati, per i Pro ma anche per tutti quei giocatori che vogliono solo il meglio, anche in ambito audio, dalla proprio postazione di gioco. PC, PlayStation, o Switch che sia. Il prezzo quindi non è proprio popolare, ma con questo ottimo sconto Amazon, possiamo acquistare SteelSeries Arctis Nova Pro risparmiando un bel po’! Il MENO 17% si traduce in un taglio di ben 40 euro sul prezzo più basso recente: non più 240 euro quindi ma 200 euro!

Le migliori cuffie di fascia alta

Il cuore delle cuffie SteelSeries Arctis Nova Pro è il nuovissimo sistema acustico Nova Pro, dotato di driver per altoparlanti ad alta risoluzione con magneti al neodimio. Questi driver offrono un suono incredibilmente dettagliato e preciso, con una risposta in frequenza che si estende fino a 40.000 Hz. Valori elevatissimi che spiccano anche rispetto a concorrenti dello stesso prezzo.

SteelSeries ha dato un nome all’impianto sonoro di queste cuffie: Almighty Audio, che unisce l’hardware audio premium Hi-Fi con la potenza del software Sonar utilizzando, un vero e proprio equalizzatore parametrico di tipo professionale, usato per la prima volta nel mondo del gaming.

Suonano come nessun altre cuffie fanno, ma quando si parla di headset gaming la cosa più importante è la spazialità del suono. SteelSeries Arctis Nova Pro si pone anche qui ai vertici del settore grazie agli gli algoritmi proprietari del Software Sonar e alla compatibilità con Tempest 3D Audio per PS5 e Microsoft Spatial Sound. Si è totalmente immersi nel gioco, in una maniera talmente efficace che sembra di trovarsi al centro di un sistema di veri e propri diffusori.

E poi c’è GameDAC Gen 2, ovvero un amplificatore che potenzia l’audio di gioco con un segnale più puro del 78% portando la risoluzione a 96KHz/24-Bit. Si va oltre l’alta fedeltà insomma!

Da ultimo non manca il microfono con cancellazione del rumore basato sulle potenzialità degli algoritmi e della IA del software Sonar.

