SteelSeries Arctis Prime ad un prezzo pazzesco su Amazon: sconto del 46%!

Steelseries produce alcune delle migliori cuffie da gioco e le nuove Arctis Prime non fanno eccezione. In promo su Amazon in questo momento a soli 79,99€ invece di 149,98€.

Il design segue il classico look inconfondibile di Arctis: archetto a sospensione, telaio in acciaio leggero, ampi cuscinetti auricolari e microfono retrattile. I padiglioni auricolari sono imbottiti con abbondante imbottitura protetta da morbida ecopelle e progettati per l’isolamento acustico passivo, riducono il rumore esterno.

Arctis Prime è alimentato da driver da 40 mm di Steelseries, lo stesso hardware che si trova nelle cuffie ArctisPro premium. L’esterno dei padiglioni auricolari è dotato di piastre magnetiche che può essere rimossa e sostituita se si desidera acquistarne alcune dal sito web di SteelSeries.

Sull’auricolare sinistro invece si trovano i controlli integrati: è presente un grande pulsante sul retro che serve per disattivare l’audio del microfono, e una rotella del volume appena sotto. L’ingresso/uscita audio ha due connessioni separate per vari hardware di gioco e la condivisione dell‘audio.

SteelSeries Arctis Prime ha un doppio jack audio da 3,5 mm e USB, quindi puoi utilizzare l’auricolare per PC, PlayStation, Xbox, Switch e alcuni telefoni. Nella parte anteriore della cuffia sinistra invece troverai il microfono ClearCast retrattile. Può essere estratto dall’involucro dell’auricolare e reinserito quando non viene utilizzato. Le trovi in sconto del 46% su Amazon in questo momento, e se diventi cliente Prime risparmi sulla spedizione!

