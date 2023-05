SteelSeries Rival 5, mouse da gaming PRECISO e LEGGERO a prezzo mini

Con uno sconto immediato del 36%, questa offerta di Amazon è senza ombra di dubbio la migliore di tutto il web per acquistare l’ottimo mouse da gaming SteelSeries Rival 5. Con una spesa di appena 44€, infatti, puoi stringere tra le mani uno tra i mouse da gaming più apprezzati da milioni di videogiocatori in tutto il mondo.

Realizzato con materiali di buonissima qualità e con un peso complessivo di appena 80 grammi, il Rival 5 di SteelSeries è pronto per assicurarti ore e ore di gaming di altissimo livello senza mai un passo falso.

Solo su Amazon trovi il mouse da gaming SteelSeries Rival 5 con il 36% di sconto

Il merito è senza ombra di dubbio del sensore TrueMove Air da 18.000 CPI, perfetto per calibrare con precisione il tuo stile di gaming e dare sfogo a tutta la tua bravura in dozzine di stili di gameplay differenti. Dotato di ben 9 tasti programmabili tramite l’app per PC, il mouse vede anche la presenza di diverse strisce RGB liberamente personalizzabili a proprio piacimento.

Inutile girarci attorno: questa offerta di Amazon sul bellissimo mouse da gaming SteelSeries è l’unica che ti permette di acquistarlo a un prezzo super economico. Inoltre, se lo acquisti subito, il mouse ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

