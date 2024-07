Steve Ballmer, ex CEO Microsoft è più ricco di Bill Gates!

Steve Ballmer, ex CEO Microsoft, è ufficialmente più ricco di Bill Gates. Ballmer non è il classico amministratore delegato serioso e col completo sempre in ordine, ma, usando un paragone calcistico, è stato l’equivalente di un istrionico e vulcanico presidentissimo. O di un manager della WWE. Più che gli ottimi risultati finanziari raggiunti sotto la sua guida tra il 2000 al 2014, o passi falsi come Windows Phone, lo si ricorda per le sue apparizioni in pubblicità, come quella da provetto venditore di Windows 1, 1986, la danza frenetica sul palco per Windows 95, o l’ormai mitico mantra “developer developer developer” in occasione del lancio di Windows 2000. Oggi può finalmente dire di aver superato come guadagni personali il suo ex datore di lavoro Bill Gates.

Secondo l’indice Bloomberg Billionaires, Steve Ballmer è ora la sesta persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto di 157,2 miliardi di dollari. I motivi del sorpasso di Ballmer su Gates sono principalemente due: il novanta per cento del patrimonio di Steve Ballmer è in azioni Microsoft. Ballmer rimane il singolo maggior azionista individuale, col titolo Microsoft in forte crescita, con un aumento del 21% solo quest’anno. Secondariamente Bill Gates ha diversificato il suo portafoglio attraverso la società di investimento Cascade Investment. E molti di questi investimenti non hanno fruttato tanto quanto le azioni Microsoft. Inoltre Bill Gates si è dedicato negli ultimi 20 anni alla filantropia con la sua Gates Foundation che ha raccolto ad oggi 75 miliardi di dollari. Di questi ben 60 sono stati donati da Bill Gates stesso. Ballmer invece non si è speso allo stesso livello di Gates: ha effettuato diverse donazioni a importanti università statunitensi, tra cui un fondo da 425 milioni di dollari all’Università dell’Oregon. Inoltre, ha lanciato USAFacts.org, un’organizzazione no-profit che si pone l’obiettivo di aiutare le persone a comprendere le entrate, le spese e l’impatto sociale del governo degli Stati Uniti. Ballmer, insieme alla moglie, ha co-fondato la Ballmer Group, che finanzia organizzazioni e leader per ridefinire le opportunità e ampliare la mobilità economica in tutti gli Stati Uniti.