Storage extra con la Flash Drive SanDisk Ultra da 128 GB a soli 11€

Per avere sempre tutti i tuoi file a portata di mano, soprattutto se sei spesso fuori casa, accaparrati subito la Flash Drive SanDisk Ultra da 128 GB! Oggi è disponibile su Amazon a soli 11 euro con un mega sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è in scadenza e le scorte sono in esaurimento!

Flash Drive SanDisk Ultra da 128 GB: massimo spazio di archiviazione a mini prezzo

La Flash Drive SanDisk Ultra da 128 GB è una soluzione di storage ottimale per avere sempre a portata di mano i tuoi file più importanti ovunque tu sia.

Grazie alla sue enorme velocità di trasferimento riduce i tempi di attesa mente i file vengono trasferiti dall’unità al computer. Inoltre è compatibile con la porta USB 3.0 quindi permette di ottimizzare ancora di più i tempi di qualsiasi operazione.

Questo modello in offerta ha un’ampia capacità di 128 GB quindi è in grado di archiviare tutti i tuoi file multimediali preferiti e documenti importanti, tra cui foto ad alta risoluzione, musica MP3, film, presentazioni e file grafici.

Tra l’altro l’unità comprede il software di recupero dati RescuePRO Deluxe scaricabile che consente di recuperare con estrema facilità tutti i tuoi file cancellati per errore. In più, il software SanDisk SecureAccess permette di proteggere tramite password e codificare i file privati per lavorare sempre nella massima sicurezza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.