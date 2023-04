STRANEZZE su Amazon: 5 prodotti tech SORPRENDENTI a cui non vorrai rinunciare

Amazon continua a proporre prodotti super interessanti che per diverse ragioni non sempre trovi in vetrina. Oggetti anche curiosi che però, una volta trovati e acquistati ti permettono di fare ottimi affari oppure del semplice shopping salutare. Guarda ad esempio questi questi gadget tech che puoi portare a casa perfino con pochi euro.

Orologio Sveglia con porta USB e caricatore Wireless

Sveglia con caricatore wireless a ricarica rapida e luce notturna, una piccola genialata che include anche indicatori LED per ore e minuti, con 3 livelli di intensità possibile, allarme, luce notturna con 3 livelli di intensità possibili, due diverse potenze di ricarica: una rapida da 7,5 W o 10 W per dispositivi compatibili con la ricarica rapida Qi e uno standard da 5 W e uscita USB di tipo A per ricaricare i dispositivi non abilitati con ricarica wireless.

Cucchiaio bilancia digitale

Questo cucchiaio bilancia è semplicemente geniale. Pesa con una precisa ripartizione a 0,1 g e ha una portata massima di 500 g. E’ perfetta nella preparazione di antipasti, primi, secondi e torte. Per dosare farina, spezie, erbe, olio e altro. La forma a cucchiaio della bilancia cucina è ottimale per prelevare direttamente gli alimenti dai contenitori e quindi utilizzare il giusto dosaggio.. Costa 25€.

Ventilatore portatile USB

Per le giornate più calde, niente di meglio di un ventilatore da collo portatile. Un’autentica genialata che puoi fare tua ora a soli 15€, spedizioni incluse. La ventola da collo USB può funzionare per 3-9 ore (a seconda della diversa velocità) per mantenerti fresco nelle calde giornate estive. È ottimo per le attività domestiche e all’aperto.

Maschera con cuffie

Una di queste è la maschera con cuffie integrate per dormire, ricaricabile. Caratterizzata da un comodo design 3D e realizzati in spugna leggera, questo gadget ti consente di coprire con delicatezza gli occhi per oscurare tutto, ma avendo delle cuffiette integrate che funzionano col Bluetooth, ti permette anche di collegarti a un qualsiasi device che trasmette musica per ascoltare i tuoi brani preferiti mentre ti addormenti. La morbida superficie in peluche e la fascia elastica si adattano alla testa senza fastidi di sorta. Costa 18€ e funziona alla grande.

Supporto auto con caricatore per smartphone

Questo non è “solo” un geniale supporto per auto premium. Questo gadget è qualcosa di più. Parliamo infatti di un prodotto che sa essere due volte super utile, in quanto non solo ti permette di utilizzare il telefono in auto senza l’uso delle mani e quindi senza alcun rischio, ma anche di tenerlo sempre in carica evitando di ritrovartelo poi scarico una volta sceso dalla macchina. Con la promozione di oggi su Amazon lo porti a casa a 31€ circa. Ma ricordati, prima, di spuntare il coupon in pagina. Spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

