STRAORDINARIO Mouse gaming wireless A META' PREZZO: il potere nelle tue mani

Fnatic BOLT è uno straordinario Mouse da Gaming Wireless, con Sensore Pixart 3370, 69g, WiFi & Bluetooth, durata della batteria 110-210h, carica USB-C, Switch Kailh GM 8.0, 4 Profili e DPI Fasi, PTFE vergine, compatibile con sistema Windows. Oggi lo paghi 44,78 euro, praticamente il 53% in meno del prezzo ordinario. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Fnatic BOLT Mouse da Gaming Wireless: le caratteristiche

Ottieni prestazioni costanti con un design leggero da 69g senza fori sulla superficie. Il mouse BOLT WIRELESS è progettato per essere il più leggero possibile, senza compromettere la sensibilità e l’integrità del mouse. Dotato di wireless di alto livello per evitare lag, presenta solo 1ms di latenza, garantendo che ogni singolo movimento del mouse sia eseguito in tempo reale. Oppure puoi passare al Bluetooth per connetterti ad altri dispositivi.

Considerati come i migliori switch dagli appassionati di mouse, gli switch Kailh GM 8.0 garantiscono click nitidi e soddisfacenti. E’ dotato di una porta USB-C universale, compatibile con la maggior parte dei dispositivi moderni. Utilizza il cavo di ricarica in dotazione con chiusura di sicurezza, o in caso di necessità, qualsiasi altro cavo USB-C certificato. Con i piedini di PTFE vergine, assicura lo scorrimento più fluido possibile su qualsiasi mousepad. Il fondo del mouse è appositamente progettato con dei rilievi per prolungare la durata dei piedini. I piedini hanno uno spessore di 0,8mm e sono progettati con dei rilievi per prolungarne la durabilità.

Fnatic BOLT è uno straordinario Mouse da Gaming Wireless. Oggi lo paghi 44,78 euro, praticamente il 53% in meno del prezzo ordinario. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.