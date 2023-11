Streaming al top con MICROFONO TONOR RGB in offerta

Al giorno d’oggi una delle piattaforme senz’ombra di dubbio maggiormente conosciute è Twitch, che permette di avviare delle vere e proprie live per mostrare il gameplay dei videogiochi del momento. In questi momenti è quindi necessario l’utilizzo di un microfono che sia sufficientemente prestante e adatto a questo scopo. Ecco dunque che Amazon, proprio in occasione del Black Friday, ha ben deciso di proporti il microfono TONOR RGB in offerta al sensazionale prezzo di soli 49 euro, con un ottimo sconto del 21% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso TONOR.

Microfono TONOR: il tuo compagno di dirette

La qualità che caratterizza questo microfono è davvero eccezionale e senza eguali: tutto questo viene ottenuto grazie ad uno schema di pickup cardioide, che permette di avere un suono chiaro e nitido, riuscendo tra le altre cose ad eliminare il rumore di fondo. Grazie all’alta frequenza di campionamento (a 192 kHz) riuscirai ad avere un suono davvero realistico e delicato.

In corrispondenza della superficie del microfono trovi il tasto “Mute”, che permette di silenziare immediatamente il microfono nel caso in cui ne avessi necessità, in maniera semplice e intuitiva. Questa è una funzione davvero importante nel caso delle dirette, delle registrazioni vocali o perfino nel corso delle riunioni di lavoro.

Questo microfono è caratterizzato da un sistema plug & play, che permette di iniziare a utilizzarlo senza problemi fin dal primo momento. Hai la possibilità di utilizzarlo non solo con il tuo PC, ma anche con le console di ultima generazione come PlayStation 5 e PlayStation 4.

A completare il tutto trovi uno splendido sistema di illuminazione LED RGB, che permette di ricreare dei fantastici effetti di luce, che restituiscono la giusta atmosfera soprattutto nel corso delle ore notturne, risultando una vera e propria festa degli occhi.

All’interno della confezione trovi anche un pratico supporto a forbice in metallo, che permette un’estensione che raggiunge i 70 centimetri in altezza.

In definitiva, a poco più di 40 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori microfoni per le tue dirette, caratterizzato da una qualità sonora davvero eccezionale che nulla ha da invidiare alla concorrenza: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo microfono TONOR RGB in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato (appositamente per il Black Friday) e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

