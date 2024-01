Su questo comodissimo Supporto Magnetico per iPad c'è un COUPON del 25%!

UGREEN ha ideato questo Supporto Magnetico per iPad Pro da Tavolo, modelli Pro 6th/5th/4th/3rd Gen. Grandezza 12.9″, ideale per guardare video dal tablet, digitare con maggiore comodità o fare videochiamate. Oggi puoi sfruttare il Coupon del 25% che ti permette di pagarlo solo € 37,49!

Caratteristiche prodotto

Magnetismo Potente: UGREEN supporto magnetico per iPad Pro è dotato di potenti magneti integrati, che possono fissare saldamente il tuo dispositivo senza scivolare, offrendoti un’esperienza a mani libere.Affinché il supporto magnetico supporti il iPad Pro in modo più stabile, rimuovere il guscio protettivo del tablet durante l’uso per ottenere una migliore esperienza d’uso.

Cerniera Stabile: Realizzata in materiale di alta qualità, la cerniera di UGREEN supporto magnetico per iPad Pro è stabile e robusta. I nostri esperimenti dimostrano che dopo 1500 piegature, la cerniera può ancora funziona normalmente. Angolo Regolabile: La base può essere ruotata di 360°, la piastra di supporto può essere regolata ad ampio angolo e puoi anche scegliere di posizionarla orizzontalmente o verticalmente. La massima flessibilità di questo supporto tablet magnetico per iPad Pro ti offre l’angolazione più comoda quando studi, lavori o diverti.

Pieghevole: UGREEN porta tablet magnetico da tavolo può essere piegato completamente e riposto in piccoli spazi, il che è molto comodo quando si desidera risparmiare spazio. Design Elegante e Antiscivolo: Progettato appositamente per l’iPad Pro da 12 pollici, l’aspetto semplice e l’elegante colore grigio mostrano la moda di questo supporto tablet da tavolo. Il silicone sul fondo impedisce al supporto di scivolare e graffiare il tavolo. È il tuo buon partner nello studio, nel lavoro e nell’intrattenimento.

UGREEN ha ideato questo Supporto Magnetico per iPad Pro da Tavolo. Oggi puoi sfruttare il Coupon del 25% che ti permette di pagarlo solo € 37,49!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.