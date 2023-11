Suburra eterna è su Netflix: guardalo ora con l'offerta Black Friday di Sky

L’arrivo di Suburra Eterna, chiamata semplicemente Suburræterna, su Netflix è una grande notizia per tutti gli appassionati della serie TV italiana. Se non sei abbonato alla piattaforma puoi approfittare dell’offerta Sky per il Black Friday che ti offre sia Netflix, sia il pacchetto Sky TV a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro. Una grande occasione per svoltare le tue festività natalizie.

Di cosa parla Suburra Eterna

Spadino, ora chiamato Alberto Anacleti e interpretato da Giacomo Ferrara, ha stabilito la sua vita a Berlino. Ha aperto con successo un locale dedicato alla musica e ha trovato una persona che lo accetta per quello che è. La sua vita sembra aver preso una nuova direzione.

A Roma, gli altri personaggi della trama continuano la loro storia. La famiglia di Spadino è ancora presente, con sua madre Adelaide che ha preso il comando e gestisce i rapporti con la famiglia mafiosa dei Badala e Cinaglia, che è diventato ciò contro cui prima lottava.

Angelica, dopo il suo addio, è riuscita a costruirsi una nuova vita, mentre Nadia è diventata la regina di Ostia. Tuttavia, a differenza della sua amica, Nadia è ancorata al passato e incapace di andare avanti, struggendosi per la perdita di Aureliano.

In questo scenario, nuovi personaggi entreranno in scena, complicando ulteriormente la trama e sconvolgendo gli equilibri esistenti.

