Sugli scudi il token Fetch.ai mentre la prevendita di WienerAI supera i 6 milioni di dollari

In un mercato così volatile, due token incentrati sull’intelligenza artificiale sono in controtendenza e mostrano uno slancio rialzista.

Fetch.ai (FET) è aumentato del 21% nelle ultime 24 ore, ponendo fine alla sua spirale discendente. Nel frattempo, il nuovo arrivato WienerAI (WAI) sta suscitando scalpore, avendo raccolto oltre 6 milioni di dollari durante la sua prevendita-

Il prezzo dei token FET aumenta mentre i volumi di trading degli exchange esplodono

Recentemente c’è stata una corsa sulle montagne russe per i possessori di FET. Ieri FET ha trovato il suo appoggio, salendo a 1,64 dollari dopo un crollo di cinque giorni che ha fatto mordere le unghie agli investitori.

Questo balzo del 21% non è venuto dal nulla, ma è arrivato dopo il rifiuto del livello di supporto di 1,35 dollari. I grafici raccontano una storia interessante.

FET è ora salito sopra l’EMA a 50 periodi sul grafico a 4 ore, una mossa che ha attirato l’attenzione degli investitori.

I volumi spot di Fetch.ai sono esplosi del 173% nell’ultimo giorno, toccando un massimo di 322 milioni di dollari. Ciò è sufficiente per rendere FET la 27a criptovaluta più negoziata a livello globale.

E FET si è anche fatto strada fino al 16° posto nella lista delle criptovalute di tendenza di CoinMarketCap. Non male per un token recentemente bloccato in un trend al ribasso.

Perché il prezzo di Fetch.ai è alle stelle?

Quindi, cosa sta determinando questo improvviso aumento dei prezzi dei FET?

Non si tratta solamente di un aspetto: è una combinazione di hype dell’IA e mosse strategiche. Innanzitutto, c’è il fermento generale attorno all’intelligenza artificiale.

Con Nvidia recentemente diventata l’azienda di maggior valore al mondo, il settore dell’intelligenza artificiale è più caldo che mai. E nel mercato delle criptovalute, questo clamore si sta traducendo in importanti guadagni per i token focalizzati sull’intelligenza artificiale come FET.

Poi, c’è l’imminente fusione tra SingularityNET, Fetch.ai e Ocean Protocol.

Prevista per metà luglio, questa fusione promette di creare il più grande ecosistema di intelligenza artificiale decentralizzata nel settore delle criptovalute. È come se tutte le migliori criptovalute basate sull’intelligenza artificiale si stessero unendo e gli investitori si stessero affannando per prendere parte all’azione.

Aggiungete a ciò le impressionanti prestazioni da inizio anno dei token FET – in crescita del 167% – e avrete una ricetta della FOMO che sta spingendo i prezzi e il volume di trading alle stelle.

La domanda ora è: FET riuscirà a mantenere questo slancio o si tratta solo di un ciclo di breve durata?

Il bot di trading basato sull’intelligenza artificiale WienerAI semplifica il trading di criptovalute

Fetch.ai non è l’unica crypto AI a far parlare di sé.

WienerAI (WAI) è un nuovo progetto che attira un’enorme attenzione da parte degli investitori.

Con oltre 6 milioni di dollari raccolti in prevendita, questo autoproclamato “partner commerciale di criptovalute basato sull’intelligenza artificiale” sta dimostrando che a volte le combinazioni più improbabili possono produrre i migliori risultati.

La caratteristica principale di WienerAI è il suo bot di trading personalizzato.

Immagina di avere un instancabile compagno digitale che analizza il mercato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, identificando potenziali opportunità di acquisto in pochi secondi.

Ecco come funziona: supponiamo che tu voglia investire in un altcoin.

Dici al bot di WienerAI la tua tolleranza al rischio e i tuoi obiettivi di guadagno, e lui analizza i dati, identificando le tendenze del mercato e altri fattori.

Prima che tu te ne accorga, il bot fornisce un elenco di potenziali operazioni, completo di punti di entrata e di uscita.

E può anche eseguire tali operazioni sui DEX, senza commissioni e con protezione dai robot MEV. È come avere un assistente commerciale personale in tasca.

Non c’è da stupirsi che oltre 11.400 persone si siano iscritte al canale Telegram di WienerAI da quando è stata lanciata la prevendita.

Altri 14.100 sono attivi sulla pagina Twitter ufficiale del progetto. Sebbene il bot di trading sia ancora in fase di sviluppo, gli investitori interessati possono acquistare WAI, il token nativo di WienerAI, attraverso la prevendita in corso.

I token WAI sono attualmente disponibili per soli $ 0,000722 ciascuno. Gli investitori in prevendita possono anche mettere in staking immediatamente il WAI acquistato, con rendimenti annuali stimati al 180%.

Questa configurazione di staking, combinata con il bot di trading basato sull’intelligenza artificiale di WienerAI, rende WAI un token entusiasmante da tenere d’occhio.