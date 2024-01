Super caricatore Power Delivery by Anker: qualità a prezzo TOP!

Sei in cerca di un nuovo caricatore da affiancare ai tuoi dispositivi smart? Ecco il prodotto perfetto per chi vuole risparmiare, ma non rinunciare alla qualità. Anker propone un caricatore con be 3 porte di cui 2 USB-C Power Delivery e una USB-A che è in grado di erogare complessivamente 67W. Approfitta subito della promo e acquistalo a 29,99€ grazie allo sconto Amazon del 35%. Non te ne pentirai e riceverai un cavetto USB-C in omaggio!

Il caricatore Power Delivery perfetto da avere sempre in borsa

Quando si parla di dispositivi smart, sappiamo quanto sia importante pensare alla loro ricarica. Per questa ragione, quando sono disponibili offerte Amazon di questo tipo, non esitiamo a proporvele.

Oggi vi parliamo di un caricatore Power Delivery a marchio Anker, dalle ottime caratteristiche tecniche e dalle dimensioni compatte. Si tratta di un device con a bordo ben 3 porte per la ricarica di cui 2 USB-C e una USB-A in grado di erogare al massimo 67W complessvi.

Questo vi permetterà di caricare a 67W un MacBook o un altro device in grado di assorbire questa tipologia di corrente oltre che, ovviamente, altri dispositivi in contemporanea, ma partizionando la corrente massima erogabile.

In condizioni di utilizzo standard, soprattutto quando i dispositivi non sono in uso, sarete certi di poter contare su prestazioni affidabili e stabili grazie a questo dispositivo. Inoltre, in confezione, riceverete in omaggio un pratico cavetto USB-C da ben 1,5 metri: perfetto per caricare smartphone, tablet o computer.

Approfittate subito dell’offerta e acquistate immediatamente il caricatore Power Delivery di Anker di cui vi abbiamo appena parlato: lo sconto è ghiotto e limitato a pochissimi pezzi! Il prodotto può essere vostro a soli 29,99€ grazie al 35% di sconto. Il dispositivo è disponibile ora su Amazon!

