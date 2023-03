Super Mario: l'avventura continua con il set LEGO multimediale

“Grazie Mario ma la tua principessa è in un altro castello” ma rimani pure qui a divertirti in questo set d’espansione per LEGO Super Mario: La Caccia al Tesoro di Toad perfetto per ampliare il tuo starter pack di Mario

Su Amazon trovi questo fantastico set a soli 69,99€ con un fantastico sconto del 13%. Non lasciarti scappare questa offerta e aggiungilo subito al tuo carrello per completare l’ordine.

Amplia il divertimento con questo divertentissimo set LEGO Super Mario

Il fatto che sia da poco passato il Mario Day non significa che non si possa continuare a festeggiarlo. Non c’è quindi niente di meglio se non ampliare il tuo starter pack con questo divertentissimo set d’espansione per LEGO Super Mario: La Caccia al Tesoro di Toad. La combo Mario più LEGO vi regalerà ore e ore di divertimento senza mai stancarvi.

Divertiti con Mario in questa nuova avventura alla ricerca del tesoro di Toad superando nemici ed incontrando vecchi amici. In questo pack infatti troverai sia Toad che Toadette, ma anche due pesci Smack ed un Goomba. Ricordati solo che essendoci piccole parti, è consigliato l’uso dai 3 anni in su.

Aiuta Mario a trovare i tre blocchi nascosti per riuscire a raggiungere il tesoro di Toad e vincere tante monete. Naturalmente per poter giocare hai bisogno almeno dello starter pack di LEGO Super Mario dal momento che questo non è dotato di personaggi giocabili e potrai unirlo a tutti i set che possiedi già per ampliare il divertimento.

