Super Mario Party per Nintendo Switch OGGI lo PAGHI SOLO 53 euro! Sfrutta il Coupon CASA24

Sfida altri giocatori in 80 minigiochi tutti nuovi divisi in tante modalità! Divertiti con amici e familiari in multiplayer o gioca da solo! Oggi Super Mario Party per Nintendo Switch lo paghi solo 53 euro!

Caratteristiche prodotto

Tuffati nel gioco da tavolo definitivo con tanti personaggi del Regno dei funghi! Lancia il dado e spostati sul tabellone attivando eventi speciali, come minigiochi, quando finisci su uno spazio! Accumula monete in decine di minigiochi, poi spendile per acquistare oggetti come le stelle. Alla fine, vince il giocatore con più stelle. Scegli fra 20 personaggi giocabili del mondo di Mario, ognuno con un dado unico! Puoi sfidare la sorte lanciando il dado unico del tuo personaggio, invece di quello normale, se ti senti fortunato o hai una strategia particolare in mente.

Hai a disposizione ben quattro magnifici tabelloni! 80 nuovi minigiochi ti aspettano! Ogni giocatore può usare un singolo Joy-Con per remare, giocare a baseball, cavalcare, cucinare e molto altro! Sfidatevi in minigiochi tutti contro tutti per quattro giocatori o unite le forze contro gli avversari nei minigiochi 2 contro 2 e 1 contro 3. Sono inclusi anche minigiochi cooperativi, in cui dovete giocare di squadra! I minigiochi di Sala dei giocattoli possono essere giocati su due console Nintendo Switch! Divertiti in minigiochi online con giocatori di tutto il mondo o con gli amici! Affronta gli avversari in vari trofei, ognuno con un mix unico di minigiochi. Puoi usare la chat vocale quando giochi online con gli amici e anche creare un trofeo personalizzato con minigiochi di tua scelta.

Oggi Super Mario Party per Nintendo Switch lo paghi solo 53 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.