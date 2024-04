Gaming Week: i 20 monitor MIGLIORI in sconto fino al 28%

Attenzione gamer! La Gaming Week di Amazon è finalmente arrivata e porta con sé una valanga di offerte imperdibili sui monitor da gaming. Se stai cercando di aggiornare la tua postazione di gioco con un display all’avanguardia, questo è il momento perfetto per farlo. Abbiamo selezionato per te i migliori monitor in promozione, con sconti che arrivano fino al 28%! Dai modelli curvi ultrawide ai pannelli super-veloci, c’è qualcosa per ogni tipo di giocatore. Non lasciare che queste occasioni ti sfuggano: continua a leggere per scoprire i monitor gaming che faranno esplodere la tua esperienza di gioco!

Samsung Odyssey G5 (S27CG554)

Il Samsung Odyssey G5 (S27CG554) è un monitor gaming curvo da 27 pollici con una risoluzione WQHD di 2560×1440. Grazie al pannello VA con HDR10, offre colori vividi e un contrasto elevato. Con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (MPRT), garantisce un gameplay fluido e reattivo. Supporta anche FreeSync per eliminare tearing e stuttering. Approfitta dello sconto del 27,93% e acquistalo a soli €229,90!

Samsung Odyssey Ark (LS55CG970)

L’Odyssey Ark (LS55CG970) di Samsung è un monitor gaming curvo da 55 pollici con una risoluzione 4K UHD (3840×2160). Utilizza la tecnologia Mini-LED per una retroilluminazione precisa e l’HDR10+ per immagini mozzafiato. Con una frequenza di 165Hz e un tempo di risposta di 1ms, offre prestazioni gaming di alto livello. Supporta Freesync Premium Pro, ha porte HDMI e USB, WiFi e Bluetooth integrati, casse integrate e un design pivot. Risparmia il 16,64% e portalo a casa a €2.499,90!

ASUS TUF Gaming VG328QA1A

L’ASUS TUF Gaming VG328QA1A è un potente monitor gaming da 32 pollici. Ha una risoluzione Full HD (1920×1080) e un pannello VA con un impressionante Overclock fino a 170Hz. La tecnologia Extreme Low Motion Blur e il tempo di risposta di 1ms (MPRT) assicurano un’azione di gioco nitida e senza sfocature. Supporta FreeSync Premium e ha la funzione Shadow Boost per dettagli chiari anche nelle scene più scure. Ora in offerta a soli €229,00, con uno sconto del 23,41%!

ASUS ROG Swift PG38UQ 4K

L’ASUS ROG Swift PG38UQ 4K è un maestoso monitor gaming 4K UHD da 38 pollici. Con una risoluzione di 3840 x 2160, un pannello Fast IPS a 144Hz, tempo di risposta di 1ms, supporto G-Sync e FreeSync Premium Pro, offre un’esperienza visiva ultraveloce e senza compromessi. Vanta la certificazione DisplayHDR 600, copre il 98% dello spazio colore DCI-P3 e include DisplayWidget Center per configurazioni facili. Ha HDMI 2.1 per le più recenti console o PC. Approfitta del 21,41% di sconto e acquistalo a €999,00!

ASUS TUF Gaming VG246H1A

L’ASUS TUF Gaming VG246H1A è un eccellente monitor gaming da 24 pollici. Dotato di un pannello IPS Full HD (1920 x 1080), offre una frequenza di aggiornamento di 100Hz e un tempo di risposta MPRT di 0,5ms per un gameplay fluido e reattivo. La tecnologia Extreme Low Motion Blur riduce le sfocature nei movimenti rapidi. Supporta FreeSync per un’esperienza di gioco senza tearing. Include il Displaywidget lite per regolazioni facili delle impostazioni. Approfitta dello sconto del 20,13% e acquistalo a soli €119,00!

ASUS ROG Strix XG49WCR

L’ASUS ROG Strix XG49WCR è un maestoso monitor gaming super ultra-wide curvo da 49 pollici. Con una risoluzione Dual QHD 32:9 (5120 x 1440), 165Hz di Overclock, 1ms di tempo di risposta, tecnologia ELMB per immagini nitide, certificazione DisplayHDR 400 e copertura del 90% dello spazio colore DCI-P3, offre un’esperienza visiva immersiva e di altissima qualità. Ha DisplayPort 1.4, USB Type-C e la funzionalità Smart KVM. Risparmia il 20% e portalo a casa a €949.99

Acer Nitro

L’Acer Nitro KG241YS3biipf è un ottimo monitor gaming PC da 24 pollici. Ha un display VA FHD con una straordinaria frequenza di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (VRB) per un gameplay ultra-fluido. Supporta FreeSync Premium per eliminare tearing e stuttering. Con 2 porte HDMI (2.0) e DisplayPort (1.2), una luminosità di 250 cd/m2 e il design ZeroFrame, è una scelta eccellente per i gamer. Cavo HDMI incluso. Approfitta del 14% di sconto e acquistalo a soli €119,90!

Samsung Odyssey G5 (S32CG554)

Il Samsung Odyssey G5 (S32CG554) è un eccezionale monitor gaming curvo da 32 pollici con risoluzione WQHD 2K (2560×1440). Grazie al pannello VA con HDR10, offre colori ricchi e contrasti profondi. Con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (MPRT), garantisce un gameplay fluido e reattivo. Supporta anche FreeSync per un’esperienza di gioco senza interruzioni. Approfitta dello sconto del 27,60% e acquistalo a soli €259,90!

Samsung Odyssey G4 (S25BG400)

Il Samsung Odyssey G4 (S25BG400) è un potente monitor gaming piatto da 25 pollici con risoluzione FHD (1920×1080). Dotato di un pannello IPS, offre un impressionante refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta di 1ms (GtG) per un gameplay ultra-fluido. Supporta sia FreeSync che G-Sync per un’esperienza di gioco senza tearing. Ha anche caratteristiche come HAS, Pivot, Eye Saver Mode e Flicker Free. Ora disponibile con il 18,77% di sconto a soli €219,90!

Samsung Odyssey OLED G9 (S49CG934)

Il Samsung Odyssey OLED G9 è un monitor curvo da 49 pollici che ti lascerà senza fiato. Con una risoluzione DQHD (5120×1440), un rapporto d’aspetto 32:9, tecnologia OLED, HDR10+, una frequenza di aggiornamento di 240Hz e un tempo di risposta di soli 0,03ms (GtG), questo monitor è un sogno che diventa realtà per ogni gamer. Inoltre, è compatibile con G-Sync, ha porte Micro HDMI, USB 3.0 e DisplayPort, e integra anche casse audio. Approfitta dello sconto del 10,74% e acquistalo a soli €1.149,90!

ASUS TUF Gaming VG328QA1A

L’ASUS TUF Gaming VG328QA1A è un monitor gaming da 32 pollici che non scende a compromessi. Con una risoluzione Full HD (1920×1080), un overclock fino a 170Hz, la tecnologia Extreme Low Motion Blur, il supporto FreeSync Premium e un tempo di risposta di 1ms (MPRT), questo monitor ti darà un vantaggio competitivo in ogni gioco. Ha anche la funzione Shadow Boost per dettagli più chiari nelle zone scure. Con uno sconto del 23,41%, puoi portarlo a casa a soli €229,00!

Samsung Odyssey G7 (S28BG702)

Il Samsung Odyssey G7 è un monitor gaming flat da 28 pollici che ti stupirà sotto ogni aspetto. Con una risoluzione UHD 4K (3840×2160), Smart Hub, HDR 400, pannello IPS, frequenza di 144Hz, tempo di risposta di 1ms (GtG) e supporto FreeSync Premium Pro, questo monitor offre dettagli nitidissimi e prestazioni al top. Ha anche connettività HDMI, USB, DisplayPort e WiFi, oltre a casse integrate e una base regolabile HAS con Pivot. Risparmia il 10,72% e acquistalo a €499,90!

ASUS TUF Gaming VG249Q3A

L’ASUS TUF Gaming VG249Q3A è un monitor gaming da 24 pollici che offre prestazioni eccezionali. Con una risoluzione Full HD (1920×1080), una frequenza di aggiornamento di 180Hz, pannello Fast IPS, tecnologia ELMB, tempo di risposta di 1ms (GTG) e supporto FreeSync Premium, questo monitor è perfetto per i giochi frenetici. Ha anche l’Overdrive variabile e copre il 99% dello spazio colore sRGB. Con uno sconto del 20,10%, puoi acquistarlo a soli €159,00!

ASUS TUF Gaming VG24VQE

L’ASUS TUF Gaming VG24VQE è un monitor gaming curvo da 23,6 pollici che ti avvolgerà nell’azione. Con una risoluzione Full HD, una frequenza di aggiornamento di 165Hz, supporto FreeSync Premium e un tempo di risposta di 1ms, questo monitor offre un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Ha anche connettività HDMI e DisplayPort. Approfitta dello sconto del 16,32% e portalo a casa a soli €179,00!

ASUS ROG Strix XG27AQ

L’ASUS ROG Strix XG27AQ è un monitor gaming da 27 pollici che non scende a compromessi. Con una risoluzione WQHD (2560×1440), un pannello Fast IPS, una frequenza di aggiornamento fino a 170Hz, il tempo di risposta di 1ms, la tecnologia ELMB SYNC, la compatibilità G-SYNC, HDR 400 e l’illuminazione Aura Sync RGB, questo monitor è il sogno di ogni gamer. Ha anche una posizione regolabile per il massimo comfort. Con uno sconto del 12,91%, puoi averlo a €449,00!

Samsung Odyssey G4 (S27BG400)

Il Samsung Odyssey G4 è un monitor gaming flat da 27 pollici che offre prestazioni incredibili a un prezzo accessibile. Con una risoluzione Full HD (1920×1080), un pannello IPS, una frequenza di aggiornamento di 240Hz, un tempo di risposta di 1ms, supporto Freesync Premium e G-Sync, connettività HDMI, Display Port e ingresso audio, questo monitor ha tutto ciò di cui hai bisogno per un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Ha anche le funzionalità Eye Saver Mode e Flicker Free per proteggere i tuoi occhi durante le lunghe sessioni di gioco. Approfitta dello sconto dell’8,72% e acquistalo a soli €199,90!

Samsung Odyssey G7 (C27G73)

Il Samsung Odyssey G7 è un monitor gaming curvo (1000R) da 27 pollici che ti immergerà completamente nei tuoi giochi preferiti. Con una risoluzione WQHD 2K (2560×1440), HDR 600, pannello VA, frequenza di aggiornamento di 240Hz, tempo di risposta di 1ms, supporto FreeSync Pro e G-Sync, connettività HDMI, USB 3.0, Display Port e ingresso audio, questo monitor offre un’esperienza visiva mozzafiato. Ha anche le funzioni PIP, PBP e una base regolabile HAS con Pivot. Con uno sconto del 5,26%, puoi portarlo a casa a €539,90!

ASUS VY279HGE Eye Care Monitor Gaming

L’ASUS VY279HGE è un monitor gaming da 27 pollici che si prende cura dei tuoi occhi. Con una risoluzione Full HD (1920 x 1080), un pannello IPS, una frequenza di aggiornamento di 144Hz, la tecnologia SmoothMotion, un tempo di risposta di 1ms (MPRT), supporto FreeSync Premium, la tecnologia Eye Care Plus con filtro luce blu e anti-sfarfallio, questo monitor offre un’esperienza di gioco confortevole e immersiva. Approfitta dello sconto del 15,08% e acquistalo a soli €169,00!

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24AG322)

Il Samsung Odyssey G3 S24AG322 è un monitor gaming flat da 24 pollici che non scende a compromessi sulle prestazioni. Con una risoluzione Full HD (1920×1080), un pannello VA, una frequenza di aggiornamento di 165Hz, un tempo di risposta di 1ms, il supporto FreeSync Premium e le funzioni Flicker Free e Eye Saver Mode per il comfort degli occhi, questo monitor ha tutto ciò di cui hai bisogno per sessioni di gioco lunghe e intense. E con uno sconto del 14%, puoi portarlo a casa a soli €139!

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S27AG322)

Se preferisci un display più grande, il Samsung Odyssey G3 S27AG322 è la scelta perfetta. Con un generoso schermo flat da 27 pollici, questo monitor offre tutte le stesse specifiche impressionanti del suo fratello minore, tra cui risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento di 165Hz, tempo di risposta di 1ms, supporto FreeSync Premium, funzioni Flicker Free e Eye Saver Mode, e in più ha una base regolabile in altezza (HAS) con pivot per una perfetta ergonomia. E con uno sconto del 5%, può essere tuo a soli €189,90!

Non lasciarti sfuggire queste offerte incredibili sui monitor gaming. Che tu sia un giocatore competitivo alla ricerca di ogni vantaggio possibile o un appassionato che vuole godersi i suoi giochi preferiti con dettagli cristallini e azione fluida, questi monitor hanno tutto ciò di cui hai bisogno per portare il tuo gioco a un livello superiore.

Ma ricorda, queste offerte sono disponibili solo per un tempo limitato durante la Gaming Week di Amazon. Le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente e i prezzi potrebbero tornare al loro livello normale in qualsiasi momento. Quindi non esitare – agisci ora e assicurati uno di questi fantastici monitor gaming a un prezzo imbattibile! Visita la pagina della Gaming Week di Amazon, aggiungi il tuo monitor preferito al carrello e preparati a vivere il gaming come mai prima d’ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.