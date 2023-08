MacBook Pro da 14 pollici con chip M2 Pro in SUPER SCONTO

Hai bisogno di un nuovo PC portatile e non sai quale scegliere? Questa offerta fa per te! Lo splendido MacBook Pro da 14 pollici con chip M2 Pro, infatti, è in SUPER OFFERTA a 2274,99€, uno sconto del 9% sul prezzo originale di 2.499,00€.

MacBook Pro: Prestazioni straordinarie ad un prezzo scontato

Grazie alla potenza del M2 Pro o M2 Max, avrai a disposizione tutto il necessario per affrontare anche i carichi di lavoro più impegnativi. Grazie alla CPU a 12-core e alla GPU fino a 19-core, oltre a una memoria RAM di 16GB, potrai gestire ogni attività senza il minimo problema.

Oltre a gestire magnificamente ogni tipo di progetto, il suddetto chip garantisce anche una grande efficienza energetica. La batteria garantisce fino a 18 ore di utilizzo continuo.

Il display Liquid Retina XDR da 14,2″ con gamma dinamica estrema ti farà godere i contenuti HDR, perfetti per il lavoro professionale e l’intrattenimento. Il MacBook Pro è anche dotato di un sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale e di una videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni in array di qualità professionale.

Per quanto riguarda la connettività, il Pro da 14 pollici è dotato di una porta MagSafe per la ricarica, tre porte Thunderbolt 4, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per cuffie. Inoltre, il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.3 offrono connessioni veloci e stabili.

La Magic Keyboard con Touch ID garantisce una sicura autenticazione, mentre la compatibilità con tutti i dispositivi Apple ti permette di sfruttare al massimo l’ecosistema della società di Cupertino.

Grazie al guscio unibody interamente in alluminio, il MacBook Pro è un notebook molto resistente, progettato per durare nel tempo. Gli aggiornamenti software, punto di forza dei dispositivi Apple in quanto vengono supportati per un minimo di 5/6 anni, lo mantengono sempre al sicuro da qualsiasi minaccia anno dopo anno.

Non sprecare questa opportunità di mettere le mani sul MacBook Pro da 14 pollici con chip M2 Pro, 512GB di SSD e 16GB di RAM al prezzo SHOCK di 2.274,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.