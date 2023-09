Supporto per telefono per guardare video, notifiche o fare videochiamate a soli 16 euro!

Avere un supporto per telefono che lo tiene rialzare così da vedere subito chi ci sta chiamando, le notifiche ricevute o per usarlo comodamente senza tenerlo tra le mani, è sicuramente un confort da aggiungere alla vita di tutti i giorni. Anche per evitare che caschi spesso a terra. E allora, perché non approfittare dell’offerta clou di oggi: un supporto per telefono Lamicall leggero ed elegante, a soli 16 euro! Grazie allo sconto del 6%! Consente di posizionarlo anche in verticale o di inclinarlo, dunque possiamo posizionare il telefono come meglio crediamo, anche per guardare video lunghi o durante le videochiamate.

Supporto per telefono Lamicall: le caratteristiche

Questo supporto per telefono, come detto, è ideale per le videochiamate, guardare video più lunghi, leggere le notifiche, vedere chi ci chiama, fare chiamate con il vivavoce, ecc. Molto comodo anche per usarlo quando è in ricarica. Inoltre, un comodo forellino fa passare agevolmente il filo. A dispetto del prezzo economico, vanta una struttura robusta in lega di alluminio, con un bordo liscio che non rovina il tavolo, ma è anche leggero, piccolo e quindi facilmente portatile. Il materiale è in metallo, il che gli conferisce anche una certa eleganza. E’ compatibile con iPhone e smartphone compresi tra i 3,5 e gli 8 pollici, quindi davvero una pluralità di marchi. E potrai continuare a usarlo anche quando cambierai telefono.

Qualche esempio? E’ ideale per telefoni come iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 12 Mini, 12 Pro Max, 11 Pro Xs Xs Max XR X 8 7 6 6s Plus SE 5 5s 5c 4 4s dock, Switch, Huawei, Samsung Galaxy S10 S9 S8 S7 S6, Nota 6 5, LG, Sony, Nexus, ecc. Da valutare anche ovviamente lo spessore della custodia in uso. I cuscini in gomma offrono una protezione completa da graffi e scivoli. Design minimalista, pregevole fattura e angolo di visione regolabile. Lo puoi usare ovunque: ufficio, soggiorno, cucina, stanza da letto, cameretta, ecc.

Insomma, con soli 16,99 euro avrai un supporto per telefono molto comodo, utile ma anche bello da vedersi. Ma si tratta di una promozione che dura poco, quindi ti consigliamo vivamente di sbrigarti!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.