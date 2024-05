Surface Pro 9 a 460€ IN MENO: sta andando a ruba su Amazon (869€)

Sei alla ricerca di un dispositivo versatile e potente che possa accompagnarti in ogni aspetto della tua vita digitale? Non cercare oltre, perché Surface Pro 9 è qui per stupirti! Questo straordinario 2-in-1 combina la portabilità di un tablet con la produttività di un laptop, offrendoti il meglio di entrambi i mondi. E la notizia più entusiasmante? Ora puoi averlo a soli 869€, con uno sconto incredibile del 35%! Non farti sfuggire questa opportunità, acquista subito Surface Pro 9 su Amazon e scopri un nuovo livello di efficienza e creatività.

Surface Pro 9, i dettagli tecnici

Surface Pro 9 è un concentrato di tecnologia e innovazione. Dotato di un potente processore Intel Core di 12a generazione, questo 2-in-1 offre prestazioni fulminee e reattività immediata, permettendoti di affrontare anche le attività più impegnative con facilità. Il display PixelSense da 13 pollici con touchscreen ti regala immagini nitide e vivaci, perfette per lavorare, studiare o goderti i tuoi contenuti multimediali preferiti.

Ecco alcune delle specifiche tecniche più importanti di Surface Pro 9:

Processore Intel Core di 12a generazione Display PixelSense Flow da 13″ (2880 x 1920) Memoria RAM 8GB, 16GB, 32GB LPDDR4x Archiviazione SSD removibile da 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Sistema operativo Windows 11 Fotocamera Windows Hello front-facing camera (1080p)

Con Surface Pro 9, la produttività e la creatività non hanno più limiti. Che tu sia un professionista sempre in movimento, uno studente alla ricerca di un compagno affidabile o un appassionato di tecnologia, questo 2-in-1 si adatta perfettamente alle tue esigenze.

Con Surface Pro 9, la produttività e la creatività non hanno più limiti. Che tu sia un professionista sempre in movimento, uno studente alla ricerca di un compagno affidabile o un appassionato di tecnologia, questo 2-in-1 si adatta perfettamente alle tue esigenze.

