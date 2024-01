Sveglia con proiettore, specchio e doppio allarme in OFFERTA: it's time to buy!

Augot ha ideato una sveglia con proiettore specchio led da 9″, radio con porta usb da comodino, proiettore 180°, display temperatura e umidità, 12/24 ore, doppio allarme, colore bianco. Applicando il coupon del 6%, paghi solo € 21,99!

Augot sveglia con proiettore specchio: le caratteristiche

La sveglia accanto al letto offre una visione chiara dell’ora sul soffitto o sulla parete con un proiettore ruotabile di 180° e può essere regolata di 180° in avanti e indietro, premendo a lungo il pulsante “proiezione”. Puoi controllare facilmente l’ora anche quando sei sdraiato a letto o sul divano, 3 livelli (alta luminosità → bassa luminosità → spenta). Design a doppia sveglia, l’orologio digitale può essere impostato su due sveglie separate, aiutandoti a pianificare meglio il tuo itinerario. La funzione Snooze consente 5-60 minuti in più di sonno prima di avvisarti di nuovo. Premere qualsiasi pulsante tranne il pulsante “SNOOZE/LIGHT” per interrompere la sveglia.

La radiosveglia può cercare, bloccare e memorizzare un numero illimitato di stazioni entro 76-108 MHz, 15 livelli di volume da L00 a L15, con antenna da 95 cm per una migliore ricezione del segnale. E c’è la funzione timer di spegnimento da 5 a 90 minuti e si spegnerà automaticamente all’ora specificata. La porta USB dell’orologio da tavolo è compatibile con smartphone, tablet, Kindle o qualsiasi apparecchiatura elettronica, consente di caricare i tuoi dispositivi digitali mentre dormi. Con batteria di backup (INCLUSA) per garantire la memorizzazione delle impostazioni dell’ora. Sveglia a proiezione con schermo a specchio da 9 pollici / 23 cm, che mostra un carattere di tempo grande (12 ore / 24 ore), temperatura (℃ / ℉) e umidità, facile e comodo da leggere, soprattutto per i bambini, anziani e problemi di vista. Oltre a questo, il grande specchio può essere utilizzato come specchio per il trucco.

