SVELTO megapack con 224 pastiglie per lavastoviglie: PREZZO AFFARE su Amazon

La lavastoviglie può essere un comodo alleato per la pulizia di piatti, bicchieri e a posate, a patto però che le pastiglie non costino tanto, altrimenti il gioco non vale più la candela. Né si può però pensare di risolvere tutto acquistando prodotti scadenti che poi magari non igienizzano e lasciano perfino un odore sgradevole sule stoviglie. Ma allora?

Allora fatti furbo e approfitta di occasioni come quella che sto per indicarti per fare scorta di un prodotto assolutamente valido ma che, grazie alla promozione su Amazon, in questo momento è venduto praticamente sottocosto a 37€. Sto parlando di ben 7 confezioni da 32 lavaggi, per un totale di 224 lavaggi.

Svelto Classico: 224 lavaggi a un prezzo ridicolo

Le pastiglie lavastoviglie Svelto Classic sono super famose: offrono un’azione pulente al primo lavaggio, sono efficaci anche sul grasso incrostato e rimuovono le macchie ostinate grazie al potente liquido sgrassante. Hanno inoltre la funzione del sale per lavastoviglie e azione brillantante integrata, con protezione del vetro e dell’argento.

Non è necessario aprire le capsule lavastoviglie, sono solubili, posizionare semplicemente una capsula nel vano per il detergente della lavastoviglie prima di ogni ciclo di lavaggio. Le capsule si dissolvono rapidamente per rilasciare il liquido e la polvere in modo che l’azione pulente possa iniziare rapidamente.

Con ogni ciclo di lavaggio le capsule al profumo di limone manterranno un profumo pulito e fresco nella lavastoviglie. Insomma, non è davvero un affare: pulizia, freschezza e igiene a un prezzo irrisorio. Ogni pacco contiene infatti 7 confezioni da 32 pastiglie lavastoviglie Svelto, il tutto a soli 37€ con le spedizioni veloci e gratuite di Amazon. Ma fai in fretta, la promozione scade tra pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.