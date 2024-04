SVENDITA Dyson su eBay: questo aspirapolvere costa NIENTE grazie al coupon

Dai una svolta alla tua routine di pulizie quotidiane con l’aspirapolvere Senza Filo Dyson Cyclone V10 Absolute e approfitta ora dello sconto assurdo su eBay. Attivando lo speciale coupon PSPRAPR24 al momento del pagamento lo paghi solo 434€, ossia ben 165€ in meno rispetto al prezzo originale. Un vero affare da prendere al volo. Il V10 Absolute è uno degli ultimi modelli di Dyson che rivoluzionerà il tuo modo di fare pulizie grazie alla sua incredibile potenza di aspirazione e alle sue funzioni innovative. Oggi ti costa niente, grazie al coupon di eBay. Ma affrettati: i pezzi rimasti sono pochissimi.

Dyson V10 Absolute: una vera bomba di potenza

Niente più pulizie lunghe ed estenuanti con il nuovo Dyson Cyclone V10 Absolute. Questo aspirapolvere è dotato di una potenza di aspirazione di 151 AW, in grado di rimuovere da ogni superficie ogni traccia di sporco o di polvere. L’innovativa spazzola Motorbar pulisce in profondità pavimenti e tappeti, districando facilmente peli e capelli dal rullo per un’attenta pulizia. Inoltre, in base alle superfici, puoi selezionare 3 diverse modalità di potenza.

Ma non è tutto: in un attimo, Dyson V10 Absolute può anche diventare un piccolo aspirapolvere portatile. Ti basta rimuovere l’asta e avrai a disposizione un accessorio per pulizie rapide e versatili. Inoltre, è facilissimo da pulire. Il meccanismo a grilletto espelle, infatti, in modo igienico tutta la polvere e i detriti dal contenitore, con un solo gesto, senza entrare in contatto con lo sporco. Nella confezione sono presenti anche 6 accessori inclusi.

Questo aspirapolvere senza fili è tutto ciò di cui hai bisogno per una pulizia profonda della tua casa e ti sorprenderà sin dal primo utilizzo. Oggi puoi portartelo a casa con il mega sconto di eBay: corri ad acquistarlo attivando il coupon al momento del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.