Svendita folle sull'Apple iPhone 14: su eBay lo paghi quasi la metà (-430€)

Sfruttando la super offerta eBay oggi puoi portare a casa uno degli smartphone più richiesti sul mercato a quasi metà prezzo! Parliamo dell’Apple iPhone 14, al momento disponibile a soli 595 euro con un mega sconto del 42%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 430 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitato!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iPhone 14

L’Apple iPhone 14 è uno degli smartphone Apple più richiesti sul mercato, ed oggi è disponibile su eBay a quasi metà prezzo.

Innanzitutto, grazie ad iOS 16, potrai ottimizzarne l’utilizzo ad esempio personalizzando la schermata portando in primo piano il soggetto di una foto, oppure controllando gli anelli Attività o dando al volo un’occhiata in diretta agli aggiornamenti dalle tue app preferite.

Un’altra specifica importante è il suo innovativo chip A15 Bionic con GPU 5‑core che fa andare al massimo qualsiasi cosa, anche i giochi più impegnativi e le app in realtà aumentata. In questo modo potrai effettuare tutto in modo super fluido ed efficiente, ovunque tu sia.

Non è da meno il suo sistema di fotocamere evoluto da 12 MP con l’elaborazione delle immagini che risulta essere ancora più sofisticata, così da poter realizzare scatti e video sempre più sensazionali con ogni tipo di luce, e soprattutto in notturna.

Per finire l’autonomia è davvero eccezionale con una batteria potentissima che ti accompagna per più di una giornata anche se lo utilizzi in maniera intensiva.

Oggi l’Apple iPhone 14 è disponibile su Amazon a soli 595 euro con un mega sconto del 42%. Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 430 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Approfitta il prima possibile della promozione, è a tempo limitato

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.