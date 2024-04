SVENDITA in corso XIAOMI: il prezzo del Redmi Note 13 è così BASSO che non ci crederai

Pronto per la svendita pazza si Xiaomi? Pensa che oggi puoi portarti a casa questo Xiaomi Redmi Note 13 a solamente 165€, invece di 299,90€. Corri adesso su Ebay!

Non farti sfuggire questa occasione bomba, per uno smartphone che sta mandando in tilt tutti gli utenti!. Lo potrai avere a veramente niente, con tanto di sconto del 45%!

Xiaomi Redmi Note 13 4G

Ma non aspettare altre ore! Perché solo oggi puoi trovare questo a pochissimo. Dal design minimal e dal colore semplice! Corri subito a immediatamente a vederlo!

Redmi Note 13 4G è un smartphone Android di buon livello, fortemente votato all’imaging, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Sorprende il display Touchscreen da 6.67 pollici che pone questo Redmi al vertice della categoria.

Risoluzione di 2400×1080 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Redmi Note 13 non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Questo Redmi Note 13 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 108 megapixel che permette al Redmi Note 13 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 11547×8660 pixel e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel. Lo spessore di 7.6mm è veramente contenuto e rende questo Redmi Note 13 ancora più spettacolare.

Che aspetti tutto questo tempo ancora? L’occasione sta per concludersi, corri ora su Ebay, ne restano davvero pochissimi oggi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.