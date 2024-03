SVENDITA pazza: Microsoft Surface Laptop SCENDE il prezzo di colpo, utenti in TILT

Anche tu stavi cercando un nuovo pc di Microsoft per poter lavorare comodamente da casa o svagarti in ogni momento? Il tuo vecchio pc ormai sta per cedere? Pensa che oggi potrai portarti a casa questo Microsoft Surface 5 a soli 899€, invece di 967,99€. Corri immediatamente su Amazon, prima che termini l’offerta.

Non aspettare altro tempo, corri ora su Amazon a vedere il Microsoft Surface 5, con sconto del 7%. Tutto quello che dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello. Al momento del checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Microsoft Surface Laptop 5, da 13″

Super pratico, molto leggero e ovviamente anche comodo da portare ovunque si voglia. Ecco, cosa vuol dire questo laptop Surface 5. Un pc del tutto versatile, perfetto per lavorarci, o per svagarsi nel weekend con qualche bel film.

Un portatile elegante e super leggero con una tastiera straordinariamente confortevole. Con touchscreen PixelSense(tm) da 13,5 pollici per una produttività ultraportatile. Più veloce delle generazioni precedenti, il processore Intel Core di 12a generazione con grafica Intel Iris Xe cambierà il modo in cui gli utenti sperimentano i progressi in termini di produttività, giochi e streaming.

Microfoni Studio e funzionalità avanzate della fotocamera, con tutta la potenza di Windows 11. Intrattenimento di livello cinematografico con Dolby Vision e Dolby Atmos. Windows Hello, la sicurezza integrata di Windows 11 e uno spazio di archiviazione protetto nel cloud di OneDrive con Microsoft 365.

Se stai ancora cercando un’offerta incredibile, allora questa fa per te. Non attendere ancora altro tempo, perché da oggi potrai provare questo laptop di Microsoft. Lo trovi su Amazon ad un prezzo davvero super conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.