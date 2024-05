Svuotatutto di Primavera Samsung: smartphone e tablet anche al 43% di sconto

Forti sconti su Amazon per il periodo di Primavera. Solo per oggi, puoi trovare degli ottimi prezzi sulla piattaforma di e-commerce riguardo smartphone e tablet di Samsung. Andiamo subito a scoprire di quali modelli stiamo parlando e quali sono i prezzi disponibili ancora per poco!

Samsung: tablet e smartphone a un prezzo eccezionale

Galaxy A04s: il primo smartphone di questa lista dispone di Display Infinity-V da 6,5″ con HD+, grazie al quale i contenuti che guarderai saranno sempre nitidi e cristallini. La tripla fotocamera, con quella principale da 50 MP, più Macro e Profondità, potrai finalmente catturare con estrema chiarezza i tuoi momento memorabili. La batteria da 5.000 mAh è di lunghissima durata e il suo design morbido ed elegante si distingue dagli altri smartphone a queste fascia di prezzo. Acquistalo subito col 3% di sconto a soli 99,00€.

Galaxy A14 5G: con il display Infinity-V da 6.6’’potrai finalmente godere di un’esperienza ultra vivida senza paragoni. La tripla fotocamera da 50 MP ti aiuterà a catturare i tuoi momenti memorabili, per foto sempre chiare e cristalline. La batteria è di lunga durata e il processore Octa-core con la connessione 5G ti consente di fruire di prestazioni davvero eccezionali. Il design è minimalista, con freschi tocchi di colore che daranno lucentezza al tutto. Affrettati e prendi l’occasione al volo: sfrutta lo sconto del 43% e acquistalo a 157,30€.

Galaxy Tab A9: col suo stile moderno e il display raffinato ampio e brillante, si presenta subito con una grande eleganza, offrendo un intrattenimento coinvolgente in tutte le condizioni di illuminazione. Con la sua RAM da 8 GB e la capacità di archiviazione di 128 GB, potrai permetterti di salvare tutti i tuoi file ad alta definizione, conservando di più ed eliminando meno. In più, puoi anche aumentare la tua produttività, suddividendo lo schermo in due parti per fruire di un multitasking efficiente.

Galaxy Tab A9+: il display è molto ampio e brillante ed è talmente immersivo che non ti farà perdere neanche un particolare di ciò che stai guardando. L’audio dinamico è di eccellente qualità, con i suoni che saranno di una chiarezza e profondità davvero eccezionale. Puoi suddividere facilmente lo schermo per un multitasking ancora più efficiente e proteggere le tue informazioni con Secure Folder per un massimo livello di sicurezza. In più, avrai 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibili fino a 1 TB. Acquista il tablet più acquistato di Amazon col 35% di sconto a 199,99€.

Galaxy A34 5G: questo smartphone dispone di display Super AMOLED FHD+ 6.6’’ per un’esperienza visiva fluida e impareggiabile, con tanto di refresh rate a 120Hz. Il design è semplice ed elegante, con linee semplici e colori versatili con la fotocamera integrata perfettamente nel corpo del dispositivo. Il sistema multicamera di consentirà di catturare i momenti chiave con 48 MP e il 5G potente ti farà viaggiare a velocità doppia. Acquista subito questo smartphone col 43% di sconto a 228,00€.

