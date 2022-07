Switch 5 porte di Netgear a meno di 17 euro su Amazon

Lo switch non gestito Gigabit a 5 porte NETGEAR offre un modo semplice, affidabile e conveniente per espandere le connessioni di rete nelle case e nei piccoli uffici. È plug and play e presenta una robusta custodia in metallo. Acquistalo ora su Amazon a soli 16,99€ invece di 22,99.

Le caratteristiche includono Auto MDI/MDI, indicatore LED su ciascuna porta, tecnologia ad alta efficienza energetica, design senza ventola un’architettura di commutazione non bloccante.

Grazie alla sua caratteristica plug and play, la configurazione è semplice e senza software. Inoltre consente diverse opzioni di montaggio: supporta il posizionamento su desktop o montaggio a parete.



Grazie al suo design, il funzionamento è silenzioso: è stato costruito senza ventola, ciò significa zero rumore ovunque si trovi, rendendolo ideale per ambienti riservati. Inoltre, è progettato per ottimizzare il consumo di energia, riducendone i costi di esercizio; La maggior parte dei modelli è compatibile con la modalità Energy Efficient Ethernet IEEE802.3az.

Grazie allo sconto del 26%, puoi trovare questo prodotto su Amazon ad un prezzo molto competitivo. Ricorda anche di abbonarti a Prime per la spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.