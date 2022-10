Switch Ethernet 5 Porte Gigabit di TP-Link a meno di 15 euro su Amazon

Espandi la tua rete domestica o del tuo ufficio utilizzando lo switch Gigabit Unmanaged LS1005G a 5 porte di TP-Link per collegare dispositivi come computer, smart TV, console per videogiochi e altro tramite connessioni Gigabit Ethernet cablate. Questo switch non gestito a 5 porte presenta un design plug-and-play con una capacità di commutazione di 10 Gb/s e una velocità di inoltro di 7,4 Mpps per gestire il flusso di dati. Acquistalo ora su Amazon a soli 14,99€.

L’LS1005G supporta anche tecnologie ad alta efficienza energetica che regoleranno automaticamente il consumo energetico dello switch in base allo stato del collegamento di ciascuna porta e alla lunghezza del cavo. In combinazione con il suo design senza ventola, l’interruttore desktop funzionerà in modo silenzioso risparmiando denaro sulla bolletta energetica e aiutando l’ambiente.

Collega semplicemente l’LS1005G al tuo router e sei pronto per aggiungere dispositivi compatibili con Ethernet alla tua rete. Puoi connettere fino a cinque dispositivi Ethernet per velocità affidabili fino a un Gigabyte. Con le connessioni cablate, non devi preoccuparti delle interferenze del segnale.

Lo switch inoltre consente di aggiungere alla rete dispositivi compatibili con Ethernet come computer, IPTV, stampanti e altro per condividere file, trasmettere dati e ottenere una connessione affidabile a Internet.

