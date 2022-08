Switch Ethernet NETGEAR a 8 Porte Unmanaged ad 20 euro su Amazon

Aumenta la capacità di commutazione della tua piccola impresa con lo switch non gestito Gigabit Ethernet a 8 porte di Netgear. Questo dispositivo è in grado di raggiungere fino a 16 Gb/s di larghezza di banda di commutazione totale. Acquistalo ora su Amazon a soli 19,99€ invece di 27,99€.

Il supporto per lo standard Energy-Efficient Ethernet aiuta lo switch plug-and-play a risparmiare energia, mentre il supporto auto-MDI/MDIX elimina la necessità di cavi incrociati. Le funzionalità QoS 802.1p dello switch consentono la definizione delle priorità del traffico, mentre il design senza ventola contribuisce a garantire un funzionamento silenzioso.

Aumenta la capacità di commutazione della tua piccola impresa con lo switch non gestito Gigabit Ethernet a 8 porte Business Essentials. In grado di raggiungere fino a 16 Gb/s di larghezza di banda di commutazione totale, questo switch non gestito è dotato di 8 porte Gigabit Ethernet.

Altre funzioni da non sottovalutare:

Indicatori LED per facilità d’uso;

Negoziazione automatica per la connessione automatica alla massima velocità comune tra switch e dispositivo;

Architettura di commutazione non bloccante per il massimo throughput alla velocità del cavo;

Custodia in metallo resistente e robusta;

Ideale per piccoli uffici e reti domestiche;

La tecnologia basata su standard aiuta a garantire l’interoperabilità con i dispositivi basati su standard nella rete esistente;

Spegnimento automatico;

Rilevamento cavo corto;

Inoltre è compatibile con lo standard IEEE802.3az, e grazie al funzionamento silenzioso è adeguato per ambienti sensibili al rumore, come uffici e aziende. Approfitta ora dello sconto del 29% su Amazon, e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.