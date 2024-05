Switch Ethernet TP-Link a 5 PORTE a SOLI 10 EURO: offerta ESCLUSIVA Amazon

Amazon ha lanciato una promozione speciale sullo Switch Ethernet a 5 porte TP-Link! Oggi puoi acquistarlo a soli 10 euro con uno sconto conveniente del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. L’occasione è davvero speciale quindi corri a fare il tuo ordine, gli articoli stanno andando a ruba!

Switch Ethernet a 5 porte TP-Link: funzionalità e modalità di utilizzo

Lo Switch Ethernet a 5 porte TP-Link incrementa la capacità del tuo network, sia a casa che in ufficio, consentendo il trasferimenti istantaneo di file pesanti e a larga intensità di banda come grafiche, CGI, CAD o file multimediali.

Di semplice utilizzo e alta affidabilità, basta collegare il tuo switch all’alimentazione e al router per espandere la rete cablata e connettere più dispositivi contemporaneamente. Inoltre regola automaticamente i consumi in base alle connessioni attive e alla lunghezza del cavo, limitando l’emissione di CO2.

Tutte le porte Gigabit sono dotate di supporto Auto-MDI MDIX, che elimina la necessità di cavi crossover. La funzione di auto-negoziazione rileva la velocità di collegamento dei dispositivi connessi, regolandosi in modo intelligente per garantire compatibilità e prestazioni ottimali.

Questo dispositivo rappresenta la soluzione perfetta per un’ampia gamma di applicazioni in differenti scenari, come: strutture ricettive, sistemi di sorveglianza, ambienti domestici e PMI. Non necessita di configurazione, basta collegare il cavo di alimentazione, connettere lo switch al modem e collegare alla rete dispositivi cablati PC desktop, stampanti, telecamere di sorveglianza, smart TV e molto altro.

Inoltre la scocca che protegge i componenti interni è realizzata in materiali di alta qualità, e le dimensioni compatte e il design senza ventola assicurano la massima silenziosità operativa.

Oggi lo Switch Ethernet a 5 porte TP-Link è disponibile su Amazon a soli 10 euro con uno sconto conveniente del 27%. Approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.