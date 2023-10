Misura la temperatura della tua casa con precisione svizzera! Oggi con soli 60 euro

Con SwitchBot Hub 2 misuri con precisione la temperatura della tua casa, ma anche l’umidità e altri parametri utili. Parliamo infatti di un Termometro WiFi, che proietta i dati anche sul tuo smartphone grazie all’apposita app. Dotato di Igrometro, Telecomando con IR. E’ precisissimo grazie al sensore di fabbricazione svizzera. L’ampio LED e il sensore che adegua il display alla luce esterna, renderà i dati sempre molto nitidi. Oggi paghi questo gioiellino solo 60,79 euro, grazie al 5% di sconto!

SwitchBot Hub 2: le caratteristiche

SwitchBot Hub 2 monitora la temperatura e l’umidità dell’ambiente grazie al sensore di fabbricazione svizzera e all’ampio schermo a LED. È inoltre dotato di un sensore di luce che aiuta dispositivo ad adattarsi all’ambiente locale ed è abilitato al Wi-Fi per monitorare temperatura, umidità e illuminazione a casa. Grazie allo Smart Learning, può aggiungere all’App una serie di telecomandi a infrarossi per elettrodomestici, per semplificare la vita. Potrebbe controllare TV, Air Cons e altro ancora utilizzando i comandi vocali (Alexa) o anche Apple Watch.

Temperatura, umidità e luce rilevate da SwitchBot Hub 2 (2a gen) possono essere utilizzate come parametri per controllare condizionatori d’aria e mantenere ambiente confortevole. Utilizzabile con altri prodotti SwitchBot per un monitoraggio più competo. Il dispositivo è dotato di 2 pulsanti utilizzabili con un leggero tocco, e ciò è particolarmente adatto per gli anziani o i bambini che non possono o non riescono a utilizzare gli smartphone o i comandi vocali. Permette inoltre di utilizzare assistenti intelligenti di terze parti come Alexa, Google Home e Apple Home.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.