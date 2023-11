Tablet 10'' con tastiera, custodia e mega batteria 6000mAh a 69€: te lo regala Amazon col COUPON

Se sei alla ricerca di un tablet completo a un prezzo vantaggioso, con tastiera, custodia e mega batteria 6000mAh, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta di oggi su Amazon: questo dispositivo da 10 pollici Voukou è qui per soddisfare le tue esigenze di svago e produttività, ma a un prezzo super abbordabile, ovverosia appena 69€.

Un cifra a dir poco folle, considerando che pur non trovandoci di fronte a un top di gamma, resta comunque un tablet da 10” con diverse funzioni interessanti. Per ottenere questo prezzo ricordati solo di spuntare il coupon da 30€ prima di andare alla cassa.

Tablet da 10”, il prezzo è davvero folle

Con un potente processore Quad-Core da 1.6 GHz e 3GB di RAM, questo tablet ti offre prestazioni fluide e reattive per multitasking senza intoppi. Inoltre, la generosa memoria interna da 64GB ti permette di conservare tutte le tue app, foto e file preferiti senza preoccuparti dello spazio. L’ampio schermo FHD IPS da 10” con risoluzione 1280 * 800 ti regala colori brillanti e dettagli nitidi per un’esperienza visiva coinvolgente.

Perfetto per guardare film, giocare o navigare su Internet. E non è tutto: questo tablet è dotato di una doppia fotocamera, ideale per catturare momenti speciali o per le tue videochiamate. La batteria da 6900mAh ti offre un’autonomia duratura, perfetta per affrontare lunghe giornate di utilizzo.

Inoltre, con la custodia inclusa, avrai tutto ciò di cui hai bisogno per proteggere il tuo nuovo tablet e portarlo ovunque tu voglia. Non farti scappare questa fantastica offerta su Amazon! Il Voukou Tablet da 10 Pollici è il compagno ideale per il tuo svago e la tua produttività, e oggi puoi ottenerlo a un prezzo davvero vantaggioso.

Non perdere l’occasione di aggiudicarti questo tablet di qualità con tastiera, custodia e mega batteria 6000mAh a un prezzo speciale, ovverosia appena 69€. Per ottenere questo prezzo ricordati solo di spuntare il coupon da 30€ prima di andare alla cassa.

