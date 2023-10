Tablet 15 GB RAM + 256 GB ROM a soli 159 euro! Prendilo subito

L’offerta che ti presentiamo oggi non ha precedenti: il tablet DOOGEE T10 Pro, con uno schermo di 10.1 pollici, display in FHD+, 15 GB RAM e 256 GB ROM espandibile fino a 1 TB espandibile, una batteria infinita da 8580 mAh, sistema operativo Android 12, processore Tablet Octa-Core con doppio 4G LTE, 2.4/5G WiFi , TÜV Certificato, fotocamera da 13 MP + 8 MP, colore nero, ora lo paghi solo 159,99 euro! Grazie a un coupon di 30 euro, facilmente applicabile inserendo una spunta. Quindi non dovrai fare copia e incolla di alcun codice. Dobbiamo dire altro? Non crediamo! Allora clicca sul banner di sotto e prendi questa occasione al volo!

Tablet DOOGEE T10 Pro: caratteristiche tecniche

Sei ancora qui a leggere?! Evidentemente siamo stati poco bravi a convincerti. E allora approfondiamo meglio le specifiche tecniche. Il tablet DOOGEE T10 Pro utilizza un processore octa-core e un processo a 12 nm. Straordinaria poi la gestione della ram: 8 GB di RAM LPDDR4X base + 7 GB di RAM virtuale, lo rendono più rapido e fluido. La memoria, già estesa, può essere ulteriormente potenziata fino a 1 TB! Il display FHD-IPS da 10,1 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200 ha superato la certificazione tedesca di protezione degli occhi TÜV Rheinland. Ma, oltre a questo, supporta anche la gamma di colori DCI-P3, con colori ricchi e brillanti. Quindi vedrai al meglio i tuoi contenuti preferiti senza stancare la vista!

Cosa dire poi della batteria da 8580 mAh, che può fornire fino a 700 ore in standby o 25 ore di utilizzo intensivo. Ma a parte questo, supporta la ricarica rapida da 18 W, che può caricare il 50% solo in un’ora, offrendoti un’esperienza migliore. Inoltre, il tablet da 256 GB supporta anche Google Widevine L1 e supporta la visualizzazione multimediale in streaming 1080P e superiore ad alta definizione. Sottilissimo, lo spessore totale del tablet è di soli 8,5 mm e il peso è di soli 568 grammi. Il tablet supporta contemporaneamente due schede Nano-SIM 4G e WiFi dual-band 2.4G/5G e può cambiare in automatico la rete in uso.

Quindi un tablet super potente che oggi paghi solo 159,99 euro grazie a un coupon di 30 euro! Ma ti conviene sbrigarti, ne restano pochi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.